Photovoltaik in Esmarkholm : Mittelangeln sagt Nein zu Investoren-Plänen

Gemeindevertreter fordern Bürgerbeteiligung bei Investitionen.

Avatar_shz von shz.de

22. November 2020, 14:55 Uhr

Mittelangeln | Die Gemeinde Mittelangeln lehnt den Bau einer Photovoltaikanlage auf einer Fläche von 30 Hektar südwestlich der Gemeinde in Esmarkholm ab. Dieser Beschluss der Gemeindevertretung mit elf Nein-Stimmen, fünf Ja-Stimmen und einer Enthaltung führte zu langen Gesichter bei den Vertretern der Investoren, die an der Sitzung teilnahmen. Der Antrag der Leipziger Investoren den Bau einzuleiten liegt seit Mai auf dem Tisch. In Vorgesprächen und Ausschusssitzungen war deutlich geworden, dass dieses Projekt kein Selbstläufer wird. So war man gespannt, wie die Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt in der Gemeindevertretung ablaufen würde.

Dietmar Gräwe eröffnete die Diskussion mit einer Stellungnahme, in der er für die Freien Wähler das Projekt ablehnte. Seine Gründe: Leipziger Investoren würden mit Satruper Ackerland Umsätze und Gewinne machen und fragte, warum nicht die Bürger vor Ort an dem Projekt beteiligt werden können. Weiter bemängelte er, dass keine Arbeitsplätze geschaffen würden. Satrup sei aktuell überversorgt mit Strom, daher solle man derartige Anlagen dort erstellen, wo auch der Strom verbraucht wird, forderte Gräwe.

Auch SPD-Sprecher Wolfgang Schwennsen schlug in die gleiche Kerbe. „Wir wollen die Energiewende, aber keine Photovoltaikanlagen auf Ackerböden“, argumentierte er und plädierte für ein Energiekonzept für Mittelangeln mit dem Schwerpunkt der Bürgerbeteiligung.

Regina Dreve vom SSW wies auf die nicht vorhandene Akzeptanz der Bürger für dieses Projekt hin. Die CDU-Fraktion gab keine Stellungnahme ab. Ihr Mitglied Uwe Callsen durfte an der Diskussion und Abstimmung als Betroffener nicht teilnehmen. Fünf Mitglieder der CDU-Fraktion stimmten dafür, einer enthielt sich.

Um Planung und Baurecht ging es bei den Tagesordnungspunkten B-Plan für die Gemeindebedarfsfläche „Schwienbrück“. Dort soll ein neuer Kindergarten entstehen. Da der Discounter Aldi im neuen Gewerbegebiet baut und die Immobilie im Angelner Einkaufspark aufgibt, machte die Gemeinde den planerischen Weg frei für eine Erweiterung des Edeka-Marktes.