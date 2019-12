Abwasserbeseitigung : Mittelangeln dreht an der Gebührenschraube

Neue Regeln für die Abwasserbeseitigung: In Satrup wird der Preis um 49 Cent auf 3,28 Euro pro Kubikmeter erhöht.

30. Dezember 2019, 09:26 Uhr

Mittelangeln | Ein Geschenk mit bitterem Beigeschmack haben Mittelangelns Kommunalvertreter den Bürgern im Ortsteil Satrup auf den Gabentisch gelegt. Auf ihrer Weihnachtssitzung wurde ein umfangreiches Satzungs- und Gebührenpaket für die Abwasserbeseitigung beraten und beschlossen. In diesem Zusammenhang wurde eine neue Gebührensatzung für den Ortsteil Satrup vorgelegt, die eine Gebührenerhöhung von 49 Cent pro Kubikmeter auf 3,28 Euro pro Kubikmeter vorsieht.

Lediglich Alt-Bürgermeister Harald Krabbenhöft erkannte die Brisanz dieser deutlichen Gebührenanhebung. „Ich kann dieser Erhöhung nicht zustimmen, denn sie ist zu hoch“, formulierte Krabbenhöft und wies auf die Auswirkungen für die Bürger und die Unternehmen im Ort hin. Er befürchtet eine Abnahme der Attraktivität des Unterzentrums, denn im kommenden Jahr haben die Bürger mit weiteren Gebührenanhebungen zu rechnen, prophezeite Krabbenhöft. Vor dem Hintergrund umfangreicher Investitionen in den Ortsteilen Havetoftloit und Satrup Kirchenholz, die Auslöser der Gebührenerhöhung sind, bezweifelte Krabbenhöft, dass die Maßnahme im kommenden Jahr vollständig abgeschlossen sein wird und die gesamte Investitionssumme benötigt wird. Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob die Investitionen in Höhe von etwa 8 Mio Euro geschoben werden könnten, um die Gebühren weniger stark anheben zu müssen.

Bürgermeisterin Lang erwiderte, dass die Erhöhung im rechtlichen Rahmen geschehe und die Verwaltung mit der Abwassergesellschaft sowie einem externen Unternehmen die Gebührenberechnung sehr intensiv durchgerechnet habe. Im übrigen sei in dieser Gebühr auch die Regenwassergebühr eingerechnet.

Bei der Abstimmung war Unsicherheit bei den Gemeindevertretern zu spüren. Lediglich wenige Hände gingen zögerlich in die Höhe, als Bürgervorsteher Bernd Karde zur Abstimmung aufforderte. Sarah Kapplusch, Fachdienstleitung Bauverwaltung, warnte vor einer Ablehnung der Gebührensatzung, da im Falle eines Unterschusses die Abwassergesellschaft berechtigt sei, das Geld von der Gemeinde einzufordern. „Mit Widerwillen“, begleitete Uwe Callsen seine Zustimmung, der sich 14 weitere Gemeindevertreter anschlossen. Vier Vertreter enthielten sich, Krabbenhöft stimmte dagegen.

Trotz letzter Sitzung der Gemeindevertretung in diesem Jahr, hatte die Gemeindevertretung eine umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten. Im Mittelpunkt stand der Ausbau der Schmutzwasserkanalisation und die Neufassung von Satzungen. Da die Abwassergesellschaft Mittelangeln für den Bau der Schmutzwasserleitungen in Havetoftloit und Satrup-Kirchenholz zuständig ist, wurde die Abwasser und Service Mittelangeln beauftragt, die notwendigen Investitionen vorzunehmen. Die Gemeinde fördert den Ausbau in Havetoftloit mit einem Investitionskostenzuschuss von 250.000 Euro.

Bis zur Fertigstellung der Abwasserleitungen hat die Gemeinde die Abwassergebühren für Havetoftloit auf 2,47 Euro und für Satrup Kirchenholz auf 1,53 Euro festgelegt.

Da Jan Carstensen in den Vorstand des Wasserbeschaffungsverbandes Mittelangeln gewählt wurde, wird die Gemeinde Mittelangeln zukünftig von Melanie Asmussen im Verband vertreten.

Einstimmig wurden planungsrechtliche Vorgaben für das Baugebiet „Westerfeld“ beschlossen. In diesem neuen Baugebiet am westlichen Ortsrand wird der Discounter Aldi einen neuen Markt errichten. Hier sollen sich nach dem Willen der Gemeinde auch kleine Gewerbebetriebe ansiedeln. Durch die Zulassung von Betriebswohnungen und kleinen Verkaufsflächen hat die Gemeinde für die Ansiedlung kleine Handwerksbetriebe im Blick.

Nach erfolgreichen Abstimmungen mit dem Kreis, so Bürgermeisterin Britta Lang, konnte erreicht werden, dass mit dem Fahrplanwechsel 2021 eine stündliche Anbindung vom ZOB Satrup zum Bahnhof Sörup eingerichtet wird und dies von etwa halb sechs am Morgen bis etwa halb elf am Abend. Die Busverbindungen sind auf die Züge abgestimmt. Die Verbindungen sind auch an den Wochenenden vorgesehen, dann allerdings in den Randzeiten mit etwas geringerer Taktung. Der Schnellbus nach Flensburg bleibt parallel bestehen.