Schleswig : Mittagspause bei Familie Seeadler

Die Jungvögel am Gottorfer Burgsee entwickeln sich prächtig.

von Sven Windmann

13. Mai 2019, 13:01 Uhr

Schleswig | Der diesjährige Nachwuchs des Schleswiger Seeadler-Paares entwickelt sich prächtig. „Alle sind wohl auf“, erklärt Friedrich Neujahr, der die Greifvogelfamilie vom Gottorfer Burgsee für die Projektgruppe Seeadlerschutz Schleswig-Holstein betreut. In den vergangenen Tagen hat er viele neue Fotos von den beeindruckenden Tieren geschossen. Die Altvögel fliegen zurzeit regelmäßig den Horst auf der Westseite des Seeufers an, um den Nachwuchs zu füttern. Die Chancen, die Adler beobachten zu können, stehen also gut. Ende März/Anfang April waren die beiden Jungvögel geschlüpft. Bereits in den vergangenen Jahren hatten die Eltern jeweils zwei Küken erfolgreich großgezogen.