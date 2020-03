Jahresversammlung in Idstedt : Mitgliederzuwachs beim Idstedter DRK

In diesem Jahr verzeichnete der Ortsverein bereits fünf Neuzugänge. Fast 1000 Teilnehmer besuchten die Veranstaltungen.

26. März 2020, 16:09 Uhr

Idstedt | 989 Teilnehmer besuchten im vergangenen Jahr Aktivitäten des DRK-Ortsvereins Idstedt. Allein 96 Spender seien zu den zwei Blutspendeterminen gekommen, berichtete die erste Vorsitzende Waltraut Clasen den 45 Teilnehmern der Jahresversammlung in der „Alten Schule“, die noch vor den Corona-Beschränkungen stattfand. Hinzu kamen Erntedank- und Weihnachtsfest sowie Kuchen- und Getränkeverkäufe beim Frühlingserwachen, Mai- und Tannenbaumaufstellen sowie Laternelaufen.

75 Mitglieder zählte der DRK-Ortsverein im vergangenen Jahr – allein in diesem noch jungen Jahr sind bereits fünf neue Mitglieder hinzugekommen. Zu ihnen zählt Martina Süncksen, die stellvertretend für den Bürgermeister die Grüße der Gemeinde überbrachte. Durch den Ortsverein entstehe Gemeinschaft, erklärte sie. Dafür sei sie sehr dankbar und „daher bin ich seit 1. Januar Mitglied“.

Dieses Jahr waren abermals zwei Blutspendetermine sowie kulinarische Unterstützung bei diversen Veranstaltungen wie dem Taufgottesdienst am Idstedter See am 31. Mai oder der Gedenkfeier anlässlich des 170. Jahrestag der Schlacht bei Idstedt am 25. und 26. Juli in der Gedächtnishalle geplant. Hinzu kommen Erste-Hilfe-Kurse, Laternelaufen, Erntedankfest, Tannenbaumaufstellen sowie Weihnachtsfeier. „Außerdem planen wir eventuell ein Verspielen für Kinder“, so die erste Vorsitzende. Ob angesichts der Corona-Krise das alles wie geplant stattfinden kann, wird sich erweisen müssen.

Zum Angebot des DRK-Ortsvereins in Idstedt zählen unter normalen Bedingungen montags zwei Yogakurse mit jeweils zehn Teilnehmern und der Spielenachmittag an jedem zweiten Mittwoch im Monat außer im Juli und August. Die Tagesfahrt sollte nach Amrum führen.

Mit Birgit Brogmus und Birgit Horns wurden zwei neue Bezirkshelferinnen gefunden. Bei der Kranken- und Seniorenbetreuung werde es immer schwieriger, herauszufinden, „ob jemand im Krankenhaus war oder 80. Geburtstag hat“, bedauerte Waltraut Clasen: „Da kann es schon mal passieren, dass einer durchrutscht – oder zwei.“ Daher bat sie die Mitglieder diesbezüglich um Hinweise.

Die Ehrung langjähriger Mitglieder übernahm Waltraut Clasen gemeinsam mit ihrer ersten Stellvertreterin Angelika Polzien. Für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden Elisabeth Noack, Karin Scurla und Jürgen Paulsen; für 40 Jahre Elke Wittke-Schackert und Angelika Bretthauer sowie für 60 Jahre Adelheid Ohlsen.