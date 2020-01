Geltinger Bucht : Mitarbeiter im Amtshaus brauchen mehr Platz

Das Amtshaus in Steinbergkirche soll erweitert werden. Der Spatenstich erfolgt im kommenden Jahr.

12. Januar 2020, 14:56 Uhr

STEINBERGKIRCHE | Auch wenn das Jahr 2019 vorbei ist, wird weiter an begonnenen Projekten gearbeitet. Bei der Vorschau auf 2020 gehen bei Amtsvorsteher Thomas Johannsen und der Leitenden Verwaltungsbeamtin Rosemarie Marxen-Bäumer die Blicke immer wieder zurück, denn sie wissen: „Es gibt viel zu tun, packen wir’s an.“

Und da steht bei dem 58-jährigen Johannsen, seit 1994 Bürgermeister der Gemeinde Niesgrau und seit 2013 Amtsvorsteher der „Geltinger Bucht“, und der 59-jährigen Marxen-Bäumer, seit 2017 Chefin der Verwaltung, die Erweiterung des Amtshauses in Steinbergkirche ganz obenan. Das 1987 bezogene Verwaltungsgebäude ist für die wachsenden Aufgaben zu klein geworden. Dass es erweitert werden muss, liegt für Johannsen und Marxen-Bäumer auf der Hand, sie sind sich mit dem Amtsausschuss einig. Inzwischen ist ein Architekturbüro damit beauftragt worden, entsprechend zu planen. Wegen der Enge ist das Standesamt bereits seit geraumer Zeit nach Gelting ausquartiert, soll aber zurück nach Steinbergkirche geholt werden.

Längst ist die Situation so, dass sich die Mitarbeiter Büros teilen müssen. Ein Beispiel dafür sind der Amtsvorsteher und die Leitende Verwaltungsbeamtin: Sie arbeiten in einem Büro. Dies gestaltet sich relativ problemlos, da der Amtsvorsteher – im Hauptberuf Verwaltungsangestellter bei der Stadt Kappeln – im Prinzip nur Mittwochnachmittag in Steinbergkirche ist, oder nach Terminvereinbarungen.

Mehr Aufgaben, mehr Personal und Beachtung des Datenschutzes erfordern eine bauliche Erweiterung des Gebäudes um rund 500 Quadratmeter. Wenn es noch in diesem Jahr mit der Baugenehmigung für dieses Vorhaben klappt, könnte Anfang 2021 der erste Spatenstich erfolgen, geben sich der Amtsvorsteher und die Leitende Verwaltungsbeamtin zuversichtlich.

Auf der Agenda dieses Jahres steht zudem das Thema Schulen. Das Amt ist Träger von vier Grundschulen und einer Gemeinschaftsschule. Im Mai vergangenen Jahres ging es bei einem Workshop um die Standorte. Doch verlief der Workshop ergebnislos. Vor diesem Hintergrund hat der Amtsausschuss den Schulausschuss damit beauftragt, ein Zukunftskonzept „Schullandschaft“ zu erarbeiten. Das soll bis Ende 2022 vorliegen. Vorangetrieben werden soll die Digitalisierung der Schulen. Dafür werden rund 750.000 Euro investiert. Es gilt, Fördermittel einzuwerben. Für das Amt verbleibt ein Eigenanteil von 450.000 Euro, verteilt auf die nächsten Jahre. Per Beschluss auf den Weg gebracht ist die Verpflichtung von jungen Menschen für ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ an zunächst zwei Grundschulen (Gelting und Sterup). Im Haushalt stehen dafür knapp 16.000 Euro bereit. Der Startschuss dafür fällt im August dieses Jahres.

Da der Tourismus für die Region ein wichtiger Faktor ist, soll die 2019 angeschobene Planung für den Bau einer festen Badebrücke in Norgaardholz so schnell wie möglich realisiert werden – eine Investition von 420000 Euro. Fördergelder in Höhe von 90 Prozent sind beantragt. Sobald der Förderbescheid vorliegt, so Johannsen und Marxen-Bäumer, kann mit der Umsetzung in die Tat begonnen werden. Beide gehen davon aus, dass die neue Badebrücke zur Saison 2021 fertig sein wird.

Als kurz vor Ende des Jahres 2019 ein 180.000-Euro-Förderbescheid des Bundeslandwirtschaftsministeriums ins Amtshaus flatterte, war die Freude groß. Das Geld soll dazu dienen, das Projekt E-Bike, E-Bus und E-Birk zu realisieren und damit die Elektromobilität zu forcieren.

Und dann muss auch noch der Zustand des Ostseeküsten-Radwanderweges auf mehreren Streckenabschnitten zwischen Neukirchen und Rabel verbessert werden – mit Unterstützung der Ostsee-Fjord-Schlei.

In diesem Jahr wird in etlichen der amtsangehörigen 16 Gemeinden gefeiert. Sie bestehen in ihrer heutigen Form seit 1970, also seit 50 Jahren. Diese Feiern werden der Amtsvorsteher und die Leitende Verwaltungsbeamtin als Besucher der Festlichkeiten begleiten und sind gespannt, was und wie die Gemeinden ihre Jubiläen gestalten.