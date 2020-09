Schleswig : Mitarbeiter der Werkstätten fertigen ein Kanu aus Holzresten an

Zweieinhalb Jahre lang hat das Team an einem ganz besonderen Boot gearbeitet – das Ergebnis kann sich sehen lassen.

von Sven Windmann

02. September 2020, 17:51 Uhr

Schleswig | Felix Peitz kann es selbst noch gar nicht richtig glauben. „Dass wir das hinbekommen haben und das Ding auch noch schwimmen kann, hätte ich nie gedacht“, sagt er. Und sein Kollege Michael Voß fügt an: „Und dann sieht es auch noch so schön aus, wie aus einem Laden.“

Wovon die beiden so schwärmen? Von dem Kanu, das sie zusammen mit anderen Mitarbeitern der Schleswiger Werkstätten mit ganz viel Fleiß und Liebe zum Detail gebaut haben – und das jetzt seine Jungfernfahrt auf der Schlei mit Bravour hinter sich gebracht hat. Dabei handelt es sich bei dem etwa 3,20 Meter langen Boot gleich in mehrfacher Hinsicht um ein ganz besonderes Exemplar. Denn einerseits ist es zu 100 Prozent aus Holzresten, die in der Tischlerei der Werkstätten in Schuby angefallen sind, angefertigt worden. Und andererseits haben gleich mehrere Menschen über fast zweieinhalb Jahre an ihm gearbeitet.

Fast jeden Montagmorgen von 9 bis 12 Uhr hat sich das Kanu-Team seit Dezember 2017 getroffen, um das ambitionierte Projekt zu verwirklichen. Die Idee kam von Gunnar Ullrich. Er ist gelernter Bootsbauer, hat aber zum Ergotherapeuten umgeschult. Nun konnte er also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. „Wir konnten hier ganz viele Fertigkeiten üben und die Fähigkeiten von ganz verschiedenen Menschen zusammenbringen. Und außerdem sind wir zu einem richtigen Team geworden“, sagt er. Bei der arbeitsbegleitenden Maßnahme habe es sich am Ende um ein Langzeitprojekt gehandelt, bei dem es ganz viele kleine Teilerfolge zu feiern gab. „Auch wenn man lange Zeit gar nicht erkennen konnte, dass das Ding am Ende ein Kanu werden soll“, so Ullrich.

Erst musste ein Gerüst aus Leisten erstellt werden, dann wurden unzählige Holzstreifen gesägt, zusammengefügt und geklebt, und zwar aus unzähligen Hölzern: Von Fichte über Birne bis hin zu Olive war alles dabei. Am Ende kam eine Glasfaserschicht obendrauf. Nur ein Name fehlt noch. „Darauf haben wir uns noch nicht geeinigt“, sagt Marc Müller. Der Betriebsstättenleiter der Werkstätten hat das Projekt von Anfang an mit großem Interesse begleitet und zeigt sich jetzt begeistert von dem Ergebnis. „Ich habe das Kanu selbst getestet und muss sagen: Es liegt absolut gerade im Wasser, ist schnell und kursstabil. Einfach super!“ Das gelte auch für das ganze Projekt, das nicht nur bei den Mitwirkenden bestens angekommen sei, „sondern obendrein auch noch einen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leistet“. Schließlich sei Material verarbeitet worden, das ansonsten im Müll gelandet wäre.

Was nun mit dem Kanu passiert, steht noch nicht fest. Eventuell soll es zugunsten der Werkstättenmitarbeiter versteigert werden.