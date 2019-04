Grundschule in Böklund : Mit Mrs. Peacock auf großer Fahrt

Englisches Theater begeistert die Böklunder Grundschüler und sorgt für ein besseres Sprachgefühl.

von shz.de

30. April 2019, 11:50 Uhr

Böklund | Ganz begeistert waren die Grundschüler der Auenwaldschule in Böklund von der Aufführung des Theaterstücks „Mrs. Peacock Ahoi“. Dabei merkten sie gar nicht, dass auch dies eine Unterrichtsstunde war. Denn die Schauspieler sprachen Deutsch und Englisch. Und dabei lernten die Schüler Vokabeln, ohne sich anzustrengen.

Die Geschichte, die Annekatrin Stauß und Benjamin Harlan vom mobilen Theater „Spunk“ aufführten, war so lebendig, aufregend und witzig, dass der Lerneffekt gut versteckt war. In einfachen Sätzen erzählten die Schauspieler, die das Stück selbst geschrieben haben, die Geschichte der Farmerin Mrs. Peacock, die unbedingt ein Abenteuer erleben will.

Mit Mann, Schwein, Küken und einer resoluten Ratte machten sie sich in einer Badewanne auf den Weg über das große Meer zur Pirateninsel, um dort einen Goldschatz zu suchen. Dabei musste manche Gefahr und mancher Kampf ausgestanden werden.

Musikalisch begleitet wurde das Ganze mit Klarinette und Ukulele. Alle Texte wurden in einer Mischung aus Englisch und Deutsch vorgetragen. Das wurde durch intensive Körpersprache begleitet, damit kein Kind wegen unbekannter Vokabeln auf der Strecke blieb. Zum Schluss wurde nur noch Englisch geredet. Aber zu diesem Zeitpunkt war das Vokabular so gut eingeführt, dass es keinem mehr auffiel.

„Auf diese spielerische Art und Weise werden die Kinder locker an die Sprache herangeführt“, erklärte Referendarin Friederike Gast den pädagogischen Ansatz. Sie hatte das Theater und das Stück ausgesucht. Und sie wird auch die Nachbereitung in den einzelnen Klassen übernehmen, um festzustellen, was von der Aufführung hängen geblieben ist.

Die wichtigste Frage der Schüler war jedoch, ob der Schatz in der Kiste aus echtem Gold bestehe. Und sie gaben sich damit zufrieden, als Mrs. Peacock bestätigte, dass es sich um echtes Bühnenblattgold handelt, von dem jeder ein Stück mit nach Hause nehmen kann.