Tourismuskonzept im Amt geltinger Bucht : Mit der Umwelt bei Urlaubern punkten

Das Amt Geltinger Bucht setzt im Tourismus auf die Umwelt.

19. November 2019, 13:47 Uhr

Steinbergkirche | Eine intakte Umwelt in reizvoller Landschaft – das ist das Pfund, mit dem der Tourismus im Amt Geltinger Bucht wuchern kann. Dies wurde in der jüngsten Sitzung des Touristik-Ausschusses des Amtes einmal mehr deutlich. Die Teilnehmer machten aber auch klar, dass weiterhin viel dafür getan werden muss, damit Erholungssuchende sich hier wohlfühlen.

Max Triphaus, Geschäftsführer der „Ostseefjord Schlei“, listete die Schwerpunkte der Marketingmaßnahmen auf. An erster Stelle seiner Liste steht Nachhaltigkeit. Als weiteres wichtiges Thema bezeichnete Triphaus die Digitalisierung der Wanderwege. Dies bedeutet, bestehende Wanderwege werden digital erfasst und die Daten zum Herunterladen bereitgestellt. Sie erleichterten Ausflüglern, die per Rad und zu Fuß unterwegs sind, die Orientierung etwa mit dem Smartphone. Interessierte könnten sich auf diese Weise auch zu Ausflügen inspirieren lassen. Triphaus rief dazu auf, auch im Amt Geltinger Bucht bei der Digitalisierung der Wanderwege mitzumachen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sei die Förderung touristischer Projekte, führte Triphaus weiter aus. Dazu gehöre der Neubau einer Seebrücke in Norgaardholz. Um Förderung für derartige Projekte zu erhalten, sei es erforderlich, Mitglied in der Tourismus-Marketing-Organisation (TMO) „Schleswig-Holstein Binnenland“ zu werden. Ziel der auf regionaler Ebene agierenden Tourismus-Marketing-Organisationen ist es, durch abgestimmte Marketingaktivitäten ein einheitliches Markenerlebnis für die Zielgruppen des Urlaubslandes zu erreichen. Clemens Teschendorf, Vorsitzender des Touristik- Ausschusses, empfahl den Beitritt ebenso, wie Amtsvorsteher Thomas Johannsen, „weil die Region vom Tourismus profitiere“.

Zu einer intakten Umwelt gehören auch saubere Strände. Jürgen und Benita Klose aus Gelting von den Naturfreunden Deutschlands wiesen darauf hin, dass es an etlichen Stränden „gruselig“ aussehe. So mancher Besucher werfe seine Zigarettenkippen achtlos in den Sand. Das sehe nicht nur schlimm aus, sondern vergifte die Gewässer und töte Fische. Dem müsse entschieden Einhalt geboten werden, forderten die Naturfreunde. Deshalb sollte an den Stränden eindringlich auf diese Gefahr hingewiesen werden. Auch in die Landschaft geworfene Zigarettenkippen schädigten die Umwelt. Deshalb müssten mehr Aschenbecher im öffentlichen Raum angeboten werden. Nötig sei die konsequente Verhängung von Bußgeldern für die illegale Entsorgung von Zigarettenstummeln.

Teschendorf wies darauf hin, dass seitens des Amtes eine Strandreinigungsmaschine im Einsatz sei. Die Machine nehme viel Unrat auf, aber, sie komme nicht überall hin.

Im weiteren Verlauf der Sitzung meldete sich der Vorsitzende der DLRG Gelting-Golsmaas-Hasselberg (GGH), Jürgen Horn, zu Wort. Er beklagte den zunehmenden Straßenverkehr auf der Deichstraße und es werde vielvach schneller als die erlaubten 30 km/h gefahren. Das sei für alle Strandbesucher und die Rettungsschwimmer, die die Straße bei einem Einsatz auf dem Weg zum Strand überqueren müssten, in höchstem Maße gefährlich. Abhilfe sei nötig, forderte Horn und machte sich für eine Verkehrsschau stark. Diese sei allerdings nur sinnvoll, wenn sie im Sommer bei Hochbetrieb am Strand stattfinde.