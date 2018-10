Treia : Mit dem Bus direkt nach Hause

Kinder aus Hollingstedt und Ellingstedt müssen in Silberstedt umsteigen. Keine rechtlichen Einwände gegen Gesundheitszentrum.

08. Oktober 2018, 16:21 Uhr

In der konstituierenden Sitzung des Schul- und Kulturausschuss des Amtes Arensharde wurde Claus-Jürgen Sieh zum Vorsitzenden gewählt. Er freute sich vor allem darüber, dass sich die Mitglieder des Ausschusses ganz deutlich für die Schulen im Amtsgebiet stark machen. „Wir wollen gemeinsam für drei starke Grundschulen und eine starke Gemeinschaftsschule arbeiten“, betonte er.

Mit diesem Statement hat sich der Ausschuss bewusst positioniert und noch einmal explizit für die Grundschul-Standorte Treia, Schuby und Jübek ausgesprochen. Die Diskussion über eine zentrale Grundschule, die in der Vergangenheit besonders in der Elternschaft für Unsicherheit sorgte, gehöre damit endgültig der Vergangenheit an. Die Schülerzahlen seien in allen Schulen des Amtes stabil. Dringender Handlungsbedarf besteht allerdings bei der Frage des Transports. „Für die Kinder aus Hollingstedt und Ellingstedt gibt es keine direkte Busverbindung nach Treia“, erklärt Claus-Jürgen Sieh, „sie müssen in Silberstedt umsteigen. Das ist so nicht tragbar.“ An der Treianer Grundschule werden aktuell die tatsächlichen Bedarfe ermittelt, um dem Amt nicht nur den Wunsch nach einer Lösung zu übermitteln, sondern auch handfeste Daten für eine weitere Prüfung an die Hand geben zu können. „Dabei müssen wir auch daran denken, dass die Kinder, die die Betreuung der Grundschule nutzen, am Nachmittag wieder nach Hause müssen. Auch dafür brauchen wir eine Busverbindung, die ebenso flexibel ist wie unsere Betreuungszeiten“, ergänzt er. „Wir denken über verschiedene Ergänzungsmöglichkeiten nach“, betonte Bürgermeister Raoul Pählich, „egal was es kostet, am Ende ist es eine Entscheidung der Politik, wie viel Geld sie für Kinder investieren möchte.“

In einem Fachvortrag informierte Joachim Selle, Gemeindevertreter in Ahrenviölfeld, über das Projekt seiner Gemeinde. „Wir wollen wieder einen Bahnhof haben.“ Sein Konzept sieht die Wiedererrichtung mehrerer Bahnhaltepunkte an der Bahntrasse Husum-Jübek vor, insbesondere die Reaktivierung eines Bahnhaltepunktes in Ahrenviölfeld. „Auch wenn es sehr schwierig wird, das Projekt zum Erfolg zu führen, so wäre es auch für Treia ein echter Gewinn, und der Gemeinderat begrüßt die Initiative der Gemeinde Ahrenviölfeld“, fasste der Bürgermeister zusammen.

Inzwischen lag der Gemeindevertretung auch das Ergebnis der wegen angeblich fragwürdiger Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau des Gesundheitszentrums in Silberstedt eingereichten Kommunalaufsichtsbeschwerde vor. „Rechtlich ist gemäß den der Kommunalaufsicht vorliegenden Unterlagen und Erkenntnissen nichts zu beanstanden“, erklärte Raoul Pählich, „die Kommunalaufsicht hat ausgeführt, dass die Gemeinde einen sehr, sehr großen Spielraum in Bezug auf die Verwendung finanzieller Mittel besitzt.“ Unter anderem sei die Höhe der eingesetzten und geplanten Geldbeträge nur in Teilen Gegenstand der Betrachtung gewesen. Am Ende fasse die Kommunalaufsicht zusammen, dass auch im Rahmen des Opportunitätsprinzips von einer Beanstandung der Maßnahmen abgesehen werden müsse, weil die erfolgten Beschlüsse bereits umgesetzt seien. Beim Elternabend im Kindergarten Storchennest hatte Pählich die erste grobe Planung für den Anbau an das bestehende Gebäude vorgestellt. Die alten Pläne mussten verworfen werden, weil sich mit dem rechtlichen Anspruch der Eltern auf einen Krippenplatz für unter Dreijährige ab dem ersten Geburtstag ein anderer Bedarf ergeben hatte.