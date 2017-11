„Abraham und Sara“ in Kropp : Mit 100 Jahren Vater werden

vergrößern 1 von 1 Foto: kra 1 von 1

von Maike Krabbenhöft

erstellt am 07.Nov.2017 | 07:51 Uhr

Ein gottesfürchtiger Abraham, seine Frau Sara, die an ihrer Kinderlosigkeit fast zerbricht, und ein vorlauter Esel – das sind drei der Hauptrollen, die 28 Kinder in der vollen Kropper Dorfkirche zum Leben erwecken. Mit dem Stück „Abraham und Sara – versprochen ist versprochen“ verwandelt der Kinderchor II der evangelischen Kirchengemeinde unter Leitung von Heike Branscheidt den Altarraum in eine Musicalbühne.

Sechs Monate haben sich die Sänger im Alter von sieben bis 13 Jahren auf den Auftritt vorbereitet. Bei der Rollenvergabe habe es ein richtiges Vorsingen gegeben, so die Kirchenmusikerin. „Die Kinder waren mit Feuereifer dabei“, freut sich Heike Branscheidt. Fantasievoll als Hirten, Pharao und Erdmännchen kostümiert, halten die Kinder unter Beifall des Publikums Einzug in die Kirche und singen mit „Wir haben es gut“ das erste von elf mitreißenden Liedern. Die musikalische Begleitung übernimmt eine vierköpfige Band.

In dem Kindermusical von Ruthild Wilson geht es um Abraham und Sara, die auf den Befehl Gottes hin den beschwerlichen Weg ins gelobte Land Kanaan wagen, wo ihr Wunsch nach einem Kind in Erfüllung gehen soll. Bisher habe er nur „Schafe, Ziegen und Rinder“ klagt Abraham alias Merle Nitz, die eine tolle Bühnenpräsenz zeigt. Pia Ohm singt als Sara sehnsüchtig von einem eigenen Kind, als nicht sie, sondern ihre Dienerin Hagar (Linn Auer) Abrahams Sohn unter dem Herzen trägt.

13 Jahre später – so steht es auf dem Schild, das Svea Knaack mitten in der Kirche hoch hält – verkündet Gott, dass das Paar bald einen Sohn bekomme. „Abraham ist 99 Jahre alt, Sara 90, das wäre ja ein Wunder“, mimt Charlotta Hirschberg das kecke Erdmännchen. „Wunder sind möglich“, entgegnet Clara Barghorn als herrlich „iahender“ Esel: „Wir können schließlich auch sprechen.“ Damit ernten sie einen der Lacher des Abends.

Gefühlvolle Duette wechseln sich ab mit kraftvollem Chorgesang, wobei Heike Branscheidt den Überblick behält – wenn nötig auch als Souffleuse. Sandra Laffin sorgt dafür, dass kein Kind seinen Einsatz verpasst, hinter den Kulissen rückt Maria Gohlke mit Vorhängen das Bühnenbild zurecht. Fünf Szenen hat Marius Branscheidt darauf gemalt, darunter die Wüste und die brennende Stadt Sodom, die wegen der sündigen Bewohner von Gott zerstört wird – dafür schickt er Lea Gawel und Leoni Waldinger als „schwarze Engel“ mit Flügeln und Augenmaske. Abrahams gottesfürchtiger Neffe Lot, gespielt von Laura Laffin, überlebt, seine Frau (Emmi Laffin) erstarrt jedoch und wird unter Lachen von der Bühne getragen.

Trotz der Dramatik gibt es am Ende für alle ein Happy-End: Abraham bekommt mit 100 Jahren den ersehnten Sohn Isaak (Adrian Gohlke), die jungen Musicaldarsteller erhalten für ihre Darbietung begeisterten Applaus und Spenden, das Publikum bekommt eine Zugabe. „Ich ziehe meinen Hut davor, dass die Kinder sich auf die Bühne stellen und singen“, sagt Heike Branscheidt nach dem gelungenen Abend.