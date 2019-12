Mit 1,5 Promille in den Graben

von Gero Trittmaack

30. Dezember 2019, 14:37 Uhr

Schuby | Auf dem Weg vom Nachtdienst in den Feierabend hörte ein Polizeibeamter um 6.45 Uhr am Sonntag bei Schuby Knall- und Scheppergeräusche: Am Kreisverkehr zwischen B 201 und der Auffahrt zur A 7 entdeckte er einen VW Golf im Graben über der Leitplanke hängen.

Der Fahrer war offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit über den Kreisel gefahren. Der 27-Jährige war unverletzt, aber mit über 1,5 Promille deutlich alkoholisiert. Sein Wagen wurde abgeschleppt, der Führerschein sichergestellt.