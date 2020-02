Mikroplastik im Burgsee?

Verein „Schleiinformations- und Erlebniszentrum“ warnt vor Reifenabrieb von Autobahn und Bundesstraße

von Gero Trittmaack

09. Februar 2020, 17:41 Uhr

Schleswig | Das schaurige Bild zeigt sich in unregelmäßigen Abständen nach langen Regenperioden immer wieder: Im Schleswiger Burgsee bei Schloss Gottorf treiben massenhaft mächtige verendete Barsche. Über die Ursache ist in der Vergangenheit viel spekuliert worden. „Sauerstoffmangel“ lautet der am häufigsten genannte Grund für das Fischsterben.

Aber stimmt das wirklich? Und wenn ja: Wie kommt dieser Mangel zustande? Und wie lässt er sich künftig verhindern?

Beim Verein „Schleiinformations- und Erlebniszentrum“ (Siez) ging man dieser Frage nach. Der 1. Vorsitzende, der Agrar-Ingenieur Karl Walther, sieht als eine der wesentlichen Ursachen das Burggrabensystem selbst: So habe sich im gesamten Januar 2020 ein Stück Moorholz in einer Klappe verklemmt, die eigentlich hätte geöffnet sein sollen. Deshalb hätten viele Nährstoffe nicht abfließen können. „Ein Sauerstoffschlauch und ein Kompressor hätten das verhindern können“, so Walther, „dazu wäre aber das Einräumen des Problems notwendig. Aber so weit ist die Stadt Schleswig nicht.“

Ein großes Problem sieht der Verein aber auch durch Einleitungen von Mikroplastik in den Schleswiger Burgsee – feinste Teile, die durch den Abrieb von Autoreifen auf der Autobahn 7 und der Bundesstraße 76 entstehen. Das Bundesumweltministerium geht davon aus, dass jeder Reifen 50 Milligramm Abrieb pro Kilometer produziert, der sich zunächst auf den Straßen ablagert und mit dem Niederschlagswasser in den Straßenseitenraum gespült wird. „Da kommen im Laufe der Jahre viele Tonnen zusammen“, rechnet Walther vor. Üblicherweise sammeln sich die Stoffe, die unter anderem Blei, Cadmium und Zink enthalten, in Absetzbecken neben der Straßen, von wo auch die geklärt oder deponiert werden können. „Diese Absetzbecken aber gibt es bei uns weder an der A 7 noch an der B 76“, sagt Karl Walther.

Und was hat das mit dem Schleswiger Burggraben zu tun? „Das Wasser und auch die Abriebpartikel laufen eins zu eins in den Panzergraben, der in den westlichen Burgsee mündet“, beschreibt Karl Walther. Der Panzergraben entstand in der Zeit des Nationalsozialismus.

Diese Informationen waren für den Verein Anlass für eine kleine Untersuchung unterhalb der B 76. „Hier läuft das Straßenwasser pur und ohne vorherige Absetzung in den Panzergraben“, so Walther.

Obwohl die „kleine Vereinsuntersuchung“ keine signifikanten Ergebnisse ergaben und in einer Veröffentlichung des Vereins als „mager“ bezeichnet wurden, will Walther keine Entwarnung geben. „Unsere Mittel sind begrenzt, wir können eine genauere Untersuchung als kleiner Verein nicht finanzieren. Das müssten solventere Untersucher unternehmen.“ Immerhin folgert der Verein, dass es auch in unserer Region ein Problem mit Reifenabrieb in den Vorflutern gibt: „Professionelle Untersuchungen zu diesem Problem sind weiterhin nötig.“

Der Verein Siez und Karl Walther werden am Dienstag, 18. Februar (16.30 Uhr in Ständesaal des Schleswiger Rathauses), zu Wort kommen und ihre Untersuchungsergebnisse und einen kleinen Film vorstellen. Zudem geht es in der Sitzung um die Ergebnisse eines eigenen Gutachtens, das die Stadt Schleswig zum Problemkomplex Burggraben/Burgsee in Auftrag gegeben hat.