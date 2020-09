Amtsgericht Schleswig : Messerwurf im Treppenhaus

23-jährige Schleswigerin nach Attacken auf ihren Ex-Freund zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Avatar_shz von arc

25. September 2020, 17:54 Uhr

Schleswig | Vor dem Amtsgericht ist eine 23-Jährige wegen mehrerer Taten zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Unter anderem hatte sie ihren Ex-Freund mit einem Kartoffelmesser verletzt. Sachbeschädigung, Beleidigung und gefährliche Körperverletzung lauteten die Anklagepunkte gegen die Schleswigerin.

Nachdem ihr Ex-Freund sie mit ihrer besten Freundin betrogen hatte, griff die Angeklagte im April 2019 vor dessen Wohnung zu einem herumliegenden Pflasterstein, um ihn, laut Anklageschrift, zu attackieren. Sie habe aber zu keinem Zeitpunkt die Absicht gehabt, den Stein auf ihren damaligen Freund zu werfen, da „er sonst bestimmt gestorben wäre“, wie die Angeklagte erklärte. Weil auch der Ex-Lebensgefährte ihr dies nicht zutraute, wurde sie in diesem Fall nur wegen Sachbeschädigung verurteilt – mit dem Stein hatte sie drei Fensterscheiben eingeschlagen, um dem Mann zu schaden. Anschließend habe dieser sie fixiert, während sie sich beißend und kratzend zur Wehr gesetzt habe. Die Frau berichtete, dass dies öfters so geschah. Zudem filmte der Ex-Freund dieses Mal die Auseinandersetzung und verbreitete das Video danach.

Im Februar dieses Jahres eskalierte ein Streit der Beiden vollends: Da der Ex-Freund, der schon häufig gegen sie gewalttätig geworden sein soll, alkoholisiert in die Wohnung der Angeklagten eindrang, setzte diese sich mit einem Kartoffelmesser zur Wehr. Vor Gericht gab die 23-Jährige an, dass sie die Stiche nur antäuschen wollte, um den Eindringling einzuschüchtern. Dabei erlitt dieser aber eine Schnittwunde an der Hand. Blutend prügelte der 26-Jährige daraufhin auf die Frau ein, verletzte sie im Gesicht und an den Zähnen und beschädigte die Einrichtung der Wohnung.

Anschließend floh er vom Tatort, da Nachbarn den Streit hörten und die Polizei riefen. Im Treppenhaus warf die Angeklagte dem Flüchtigen ein großes Küchenmesser hinterher, traf ihn jedoch nicht. In diesem Fall bilanzierte die Staatsanwaltschaft fahrlässige und versuchte gefährliche Körperverletzung.

Bei einem weiteren Streit im Kattenhunder Weg griff ein Polizist in Zivil ein, da er den Freund der Angeklagten bereits kannte und eine handgreifliche Auseinandersetzung befürchtete. Die 23-Jährige ärgerte sich darüber so sehr, dass sie die hinzugezogenen Beamten beleidigte, sich unerlaubt zum Freund in den Streifenwagen setzte und sich beharrlich weigerte, wieder auszusteigen. Die Einsatzkräfte versuchten, sie aus dem Fahrzeug zu zerren, wogegen sie sich wehrte. Dies wertete die Staatsanwältin als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.



Angstzustände und Drogenprobleme





Die Angeklagte gab an, dass sie seit der Beziehung an Depressionen, Angstzuständen und Drogenproblemen leide und deswegen therapeutische Hilfe in Anspruch nehme. Dass sie sich in allen Anklagepunkten geständig und reumütig zeigte, ließ Richterin Martje Heinsohn mildernd in die Bewertung einfließen. Trotz Vorstrafen und einer abgebrochenen Ausbildung stellte sie eine positive Sozialprognose, da die Angeklagte glaubhaft Besserung gelobt habe und zudem aktiv auf Jobsuche sei.

Mit dem Urteil von acht Monaten Haft auf Bewährung, die auf drei Jahre ausgesetzt sind, 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit und der Übernahme der Prozesskosten folgte die Richterin in weiten Teilen der Staatsanwaltschaft. Die Verurteilte zeigte sich dennoch erleichtert, da sie nach eigenem Bekunden eine härtere Strafe befürchtet hatte.

Die Taten des Freundes sollen zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls verhandelt werden.