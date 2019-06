Messerstecher in Untersuchungshaft

von Gero Trittmaack

25. Juni 2019, 15:48 Uhr

Flensburg | Nach einer Messerstecherei am Sonntagmorgen in der Flüchtlingsunterkunft im Flensburger Friedensweg ermittelt nun die Mordkommission. Der 20-jährige Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Am Sonntagmorgen um 5.50 Uhr hatte der aus Afghanistan stammende Mann seinen 19-jährigen Mitbewohner mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt.

Die bisherigen Ermittlungen der Mordkommission Flensburg ergaben, dass vier junge Männer am Sonnabendabend in der Wohnung des 19-Jährigen gefeiert hatten. Es wurden Alkohol und Drogen konsumiert. Ein junger Mann verließ die Wohnung in der Nacht, während die anderen drei Männer einen Film anschauten und einschliefen.

Der 20-Jährige habe dann, aus bisher nicht geklärter Ursache den 19-Jährigen mit einem Küchenmesser bedroht und angegriffen. Dem 19-Jährigen und einem Zeugen gelang es, den Angriff abzuwehren und in das Büro des Sicherheitsdienstes zu flüchten, von wo aus der Notruf abgesetzt wurde. Der 19-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Stich- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der 20-jährige Afghane ließ sich von Polizeibeamten widerstandslos festnehmen Am Montagnachmittag wurde der Beschuldigte der Haftrichterin des Amtsgerichtes Flensburg vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl.