Streit mit 20 Beteiligten : Messerstecher am Altfeld: Polizei sucht Zeugen

Anders als zunächst angenommen, ist bei einem Massenstreit in Schleswig-St. Jürgen einer der Beteiligten erheblich verletzt worden.

von Ove Jensen

27. April 2018, 16:10 Uhr

Entgegen den ersten Erkenntnissen der Polizei ist bei einem gewalttätigen Massenstreit am Altfeld am vergangenen Sonnabend offenbar doch eine Person erheblich verletzt worden. Das teilte die Polizei gestern mit. Ein Beteiligter habe ein Messer gezogen und dabei einem anderen Beteiligten „erhebliche Stich- und Schnittverletzungen“ zugezogen. Die Verletzungen waren nicht lebensgefährlich, jedoch musste der Mann in der Chirurgie behandelt werden. Zwei weitere Personen wurden durch das Messer leicht verletzt.

Insgesamt sollen rund 20 Personen in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein. Dabei handelte es sich überwiegend um Libanesen, jedoch konnten nach Auskunft der Polizei noch nicht alle Personalien festgestellt werden.

Weil ihr Streit sehr lautstark war, geht die Polizei davon aus, dass Anwohner auf das Geschehen aufmerksam geworden sein müssen, und sucht nun nach Zeugen, die sich unter Tel. 04621/840 melden.