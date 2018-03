Frust bei Integrationshelfern in Brodersby: : „Menschlich eine Katastrophe“

Ali aus Afghanistan wurde nach Schweden abgeschoben.

von Melina Jensen

24. März 2018, 15:00 Uhr

Als Daniela Gottfried am Mittwochnachmittag die Nachricht auf ihrem Handy las, wurde ihr vor Schreck ganz heiß. „Hallo, ich Stockholm“, stand auf dem Display – und sie wusste sofort, was passiert war: Ali war abgeschoben worden, der junge Afghane, der sich schon so gut eingelebt hatte in Brodersby, und der ihr inzwischen auch ein wenig ans Herz gewachsen war.

Die Vorsitzende des Vereins Integral, der sich in Schaalby und Umgebung um die Integration von Asylbewerbern bemüht, erfuhr nach und nach, was genau geschehen war: Gegen 6.20 Uhr hatten Beamte der Bundespolizei an die Tür der kleinen Wohnung geklopft, und ihn schließlich in ein Flugzeug nach Schweden gesetzt – das Land, in das er einst von Afghanistan über den Iran geflüchtet war. So will es das so genannte Dublin-Abkommen: Flüchtlinge können in das Land zurückgeschickt werden, in dem sie auf ihrer Flucht zum ersten Mal registriert wurden. Dort wird dann weiter über ihr Schicksal entschieden. Alis größte Angst ist nun, nach Afghanistan weitergeschickt zu werden, ein Land, in dem er keine Familie mehr hat und in dem er wegen seines christlichen Glaubens verfolgt wird.

„Rechtlich gesehen ist das alles in Ordnung“, sagt Daniela Gottfried, „aber menschlich ist es eine Katastrophe.“ Sie berichtet, dass Ali einen musterhaften Integrationswillen hat: „Er hat nie die Schule geschwänzt, ist immer hilfsbereit und begierig, die Sprache zu lernen.“ In seiner Freizeit besuchte er die Baptistengemeinde in Schleswig und plante auch, endlich wieder Fußball zu spielen – bei Schleswig 06.“ Daraus wird nun wohl nichts mehr werden.

Das musste auch Franziska Suhail einsehen, Pastorin der Baptistengemeinde in Schleswig, in der Ali vom Islam zum Christentum konvertieren wollte. Zur Taufe kam es nicht mehr. „Ali ist auf eine angenehme Weise zurückhaltend, aber er freute sich immer, dabei sein zu können“, sagte sie „Das Problem ist, dass es bei Gericht um Paragraphen geht und nicht um Individuen.“

Die Enttäuschung bei ihr und bei den engagierten Integrationshelfern ist groß. Und ebenso die Ratlosigkeit. Daniela Gottfried hat sich sogar bei Ebay-Kleinanzeigen Luft gemacht. „Zurück bleiben Menschen, denen Ali persönlich am Herzen liegt, die um die familiären Hintergründe wissen“, schreibt sie. Und: „Menschen, die auf die Aussage unserer Landesregierung, nicht nach Afghanistan abzuschieben, vertrauen.“ In Afghanistan gebe es für „diesen jungen Menschen“ keine Familie, zu der er zurückkehren könne. Alle seien schon vor Jahren illegal im Iran untergetaucht und dort ebensowenig willkommen wie sicher. „Wohin also soll sich Ali wenden?“, fragt die Integrationshelferin.

Sowohl in Schweden, wo er zwei Jahre zur Schule ging, lernte, Freunde fand, als auch während der kurzen Zeit vom Herbst 2017 bis jetzt in Deutschland, habe er sich problemlos integriert. Ein „Vorzeige-Flüchtling“ sei er gewesen, einer, wie aus dem Lehrbuch. „Seine Eltern dürfen stolz sein auf ihren Sohn. Aber sie werden es vermutlich nicht erfahren“, glaubt die Integral-Vorsitzende.

„Was bleibt, sind Menschen, die an eine Idee glauben, die sich engagieren, um ihre gemeinsame Vorstellung mit Leben zu füllen, die Vision von einer Welt, in der alle miteinander leben.“ Zurückgeblieben sind engagierte Menschen, die frustriert und enttäuscht sind.