Glücksburg : Mehrere Fahrzeuge beim Strandhotel beschädigt

An mehreren Autos, die am Strandhotel geparkt waren, wurde der Lack zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

von shz

19. Juli 2019, 12:48 Uhr

Glücksburg | Mehrere Fahrzeuge, die am Strandhotel in Glücksburg geparkt waren, wurden am Donnerstag in der Zeit zwischen 17.30 und 20.15 Uhr beschädigt. An allen Autos wurde der Lack zerkratzt. Es handelt sich durchweg um hochwertige Automarken. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mehrere Tausend Euro. Die Polizeistation Glücksburg hat bisher fünf Anzeigen aufgenommen und bittet Zeugen, Hinweisgeber und mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 04631/4050120 zu melden.

