Busdorf : Mehr Platz für die Feuerwehr

Die Arbeiten am Erweiterungsbau des Gerätehauses in Busdorf liegen im Zeitplan.

von shz.de

02. Januar 2019, 16:55 Uhr

Die Arbeiten am Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses verlaufen zügig im Zeitplan. Außen ist alles fertig – nun folgt der Innenausbau des Anbaus und die Sanierung des Altgebäudes. Rund 750 000 Euro investiert die Gemeinde in die Erweiterung des Gebäudes, dessen Kapazität für 60 aktive Brandschützer und die Fahrzeuge schon seit einigen Jahren nicht mehr ausreichend war. Bald gibt es mehr Platz für die Feuerwehrfrauen und -männer, insbesondere, um sich für den Einsatz zu rüsten. Bislang mussten die Brandschützer ihre Einsatzkleidung in unmittelbarer Nähe der Feuerwehrautos inmitten der Fahrzeughalle wechseln, was ein Sicherheitsrisiko darstellte.

Dass die Brandschützer bald über mehr Sanitärräume verfügen kann, das freut das Team um Wehrführer Axel Röseler. Zukünftig wird die Brandschutz-Kleidung in Schmutz- und Sauberkeits-Bereichen getrennt gelagert und vor Ort gereinigt. Mehr Platz wird es zukünftig auch für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr geben, die rund 40 Mitglieder zählt.

Mit dem Erweiterungsbau nimmt die Gemeinde Busdorf am Förderprogramm des Landes teil, das die Umsetzung von notwendigen Bau- und Sanierungsmaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern in den Gemeinden voranbringen soll.

Das neue Feuerwehrgerätehaus soll in diesem Jahr offiziell eingeweiht werden – spätestens zum Amtsfeuerwehrtag, der in Busdorf stattfindet.