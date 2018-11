Mehr Leser in Süderbrarup

Gemeindebücherei verzeichnet einen Anstieg der Nutzer um fünf Prozent.

von shz.de

07. November 2018, 16:56 Uhr

Einige protokollarische Hindernisse musste Volker Richter zu Beginn des Ausschusses für Soziales, Jugend, Senioren und Kultur der Gemeinde Süderbrarup überwinden, bevor die Ausschussmitglieder zur eigentlichen Tagesordnung kam.

Zum einen war die Vorsitzende Cordula Kuntze erkrankt und Richter musste relativ kurzfristig den Vorsitz übernehmen. Zum anderen waren durch das Fehlen anderer Mandatsträger die bürgerlichen Mitglieder in der Überzahl. Dadurch war das Gremium laut Satzung nicht beschlussfähig. Man einigte sich darauf, wegen der Terminenge zum Jahresende hin, die Sitzung dennoch abzuhalten und statt Empfehlungen an die Gemeindevertretung nur Beratungsergebnisse im Protokoll zu vermerken. Da im Wesentlichen nur Berichte und Informationen auf dem Plan standen, war das Verfahren leicht einzuhalten.

Petra Schulz, erst in diesem Jahr zur Büchereileiterin aufgestiegen, legte den Jahresbericht 2017 vor. Der zeigte eine fünfprozentige Steigerung der Besucher. Bei den Entleihungen stieg die Zahl sogar um mehr als zehn Prozent auf 26 000. Es wurde eine zusätzliche Hilfskraft fest eingestellt. Petra Schulz qualifiziert sich zudem zurzeit fachlich weiter und wird im März 2019 die Prüfung zur Fachfrau für Büchereiarbeit ablegen. Die Bücherei nahm Spielenachmittage für Kinder und die Zusammenstellung von Demenz-Boxen ins Programm auf. Seit diesem Jahr können Nutzer außerdem Konsolenspiele ausleihen. Ans Ende ihres Berichts hängte Petra Schulz den Wunsch nach einer Erhöhung des Budgets für Veranstaltungen in den Bereichen Kinder und Erwachsene.

Einen Vorbericht über die Einrichtung einer therapeutischen Wohngruppe in Süderbrarup gab Dierk Petersen. Er betreibt ähnliche Einrichtungen bereits in Tarp und Jarplund. In Süderbrarup will er die Villa „Daheim“ kaufen und für die Therapie von vier „belasteten“ Jugendlichen umbauen. Bereits zu diesem Zeitpunkt gibt es Bedenken der Nachbarn, die sich in ihrer Ruhe und Idylle gestört sehen. Dierk Petersen lud sie zur Besichtigung einer bestehenden Einrichtung ein, um ihnen die Sorgen zu nehmen.

Weiteres in Kürze:

>Ohne Gegenstimme schlug der Ausschuss vor, die Jugendarbeit des Norderbraruper Schützenvereins mit 400 Euro zu unterstützen und die Reinigungskosten der Umkleidekabinen des TSV Süderbrarup in Höhe von 3150 Euro jährlich zu übernehmen.

>Da die Gemeinde in jedem Ortsteil ein Dorfhaus besitzt, will Volker Richter die Nutzungsregeln harmonisieren.