Mehr Geld für den Naturpark

Die Gemeindevertretung Ulsnis beschloss einstimmig, die Arbeit für den Naturpark Schlei durch Erhöhung ihres Mitgliedsbeitrags zu fördern.

von shz.de

26. September 2018, 16:19 Uhr

„Ulsnis ist als direkter Schlei-Anlieger Profiteur des Naturparks“, erklärte Bürgermeister Jürgen Schmidt. Deshalb sollte das Personal der Ostseefjord Schlei GmbH, das sich damit beschäftigt, um eine Vollzeitkraft erhöht werden. 90 Prozent der Personalkosten werden dabei für drei Jahre durch das Land übernommen. Die verbleibenden zehn Prozent tragen die beteiligten Mitgliedsgemeinden. Für die Gemeinde Ulsnis wird der Beitrag dadurch von 659 auf 791 Euro jährlich erhöht.

Für ein Teilstück des Regen- und Schmutzwasserkanalnetzes in Ulsnisstrand wurde Sanierungsbedarf festgestellt. Nach Beratung durch ein Ingenieurbüro beschlossen die Mandatsträger, die Arbeiten in offener Bauweise auszuschreiben. Während der Ausschreibungsphase sollen die privaten und öffentlichen Regenwasserleitungen ermittelt werden. Außerdem soll der Neuanschluss geregelt und die Möglichkeit einer Finanzierung durch eine gesonderte Gebührensatzung geprüft werden. Die Kirchengemeinde will die WC-Anlage am Kirchhof sanieren und behindertengerecht ausbauen. Auch soll der Steinwall am Ehrenmal repariert werden. Wegen der teilweise öffentlichen Nutzung will die Kommune über eine Bezuschussung nachdenken, sobald konkrete Kostenvoranschläge vorliegen.

Weiteres in Kürze:

>Der Radweg von Ulsnis nach Süderbrarup ist in einem schlechten Zustand. Bürgermeister Schmidt wird Kontakt zu anderen Anliegergemeinden aufnehmen, um auf eine Sanierung zu drängen.

>Die Anschaffung eines Defibrillators im Ortsteil Gunneby wird grundsätzlich positiv gesehen. Über eine Bezuschussung soll auf einer nächsten Sitzung beraten werden.