4,7-Millionen-Euro-Projekt : Medelby: Der Bildungscampus nimmt Gestalt an

In vier Wochen werden in dem Medelbyer Gebäude die Fenster eingebaut.

02. Juni 2020, 08:49 Uhr

Medelby | Während die Schüler der Grundschule Medelby auf ihrem Schulweg an der benachbarten Baustelle vorbeikommen, richtet sich der Blick auf den Rohbau des neuen Bildungscampus und der neuen Kindertagesstätte. In den letzten Wochen, in denen sie nicht die Schule besuchten, hat sich einiges getan auf der Baustelle. „Derzeit ist der Zimmermann mit dem Pultdach beschäftigt und in etwa vier Wochen beginnt der Einbau der Fenster“, so Birte Hansen vom Planungsbüro Holt und Nicolaisen aus Flensburg.

Auf der Sitzung des Zweckverbandes Bildungscampus gab die Architektin den Bürgermeistern der Orte Medelby, Holt, Böxlund, Weesby, Osterby und Jardelund einen kurzen Sachstandsbericht über die derzeitigen Arbeiten. Denn die Gemeinden sind zusammen die Bauträger des 4,7 Millionen Projektes.

Die boomende Baubranche sorgt dafür, dass zwischen den einzelnen Gewerken immer wieder kleine Pausen entstehen, deshalb gerät der Zeitplan zur Fertigstellung des Gebäudes unter Druck. Doch der Zweckverband Bildungshaus möchte an dem Fertigstellungstermin des Gebäudes Ende Oktober festhalten. „Sollten wir merken, dass es letztendlich doch nicht mehr reicht, werden wir natürlich die Gemeinden über die Verzögerungen informieren“, verdeutlichte Thomas Jessen, Vorsitzender des Zweckverbandes.

Stephan Nicolaisen vom Planungsbüro aus Flensburg ging in der Gesprächsrunde noch einmal auf das Thema Regenwasser ein. Der jetzige Parkplatz mit Busspur wird wie geplant in Richtung Westen verlegt werden, neu dabei ist, dass eine Versickerung südlich des Parkplatzes, sozusagen vor Ort, den sicheren Ablauf des Regenwassers gewährleistet. Dadurch kann das Bildungshaus mit Kindertagesstätte direkt an das Regenabwassersystem des Wasserverbandes Nord angeschlossen werden. Dies spart Kosten, da somit eine komplette Versickerung für die gesamte Fläche nicht notwendig ist. Die Arbeiten zum neuen Parkplatz und der Busspur können allerdings erst nach dem Umzug der Kindertagesstätte in das neue Gebäude stattfinden. Eltern die ihre Kinder zur Schule und der Kindertagesstätte bringen, können somit den alten Parkplatz auch noch im dritten Quartal des Jahres nutzen.

Doch am Rande der Sitzung wurde auch ersichtlich, dass die voraussichtlich geringeren Steuereinnahmen durch die Corana-Krise durchaus ein Thema im Verlauf des Jahres werden könnten. In einem sind sich deshalb alle Beteiligten einig: Dass gerade jetzt weiterhin auf die Kosten des gesamten Bauprojektes geachtet werden muss.