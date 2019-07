Silberstedt : Medaillenregen beim Dorffest

Feuerwehr, DRK und TSV Silberstedt luden zu Spielen für Kinder und Erwachsene auf den Platz hinter der Amtssporthalle ein.

von shz.de

14. Juli 2019, 16:31 Uhr

Silberstedt | Das Silberstedter Dorffest hat eine lange Tradition. „Das sommerliche Grillfest der Feuerwehr existiert schon seit 1975“, sagte Wehrführer Stefan Roth, der sich auch in diesem Jahr wieder im Rahmen der Organisation des Dorffestes über die „ engagierte Unterstützung durch Firmen und Geschäftsleute im Amtsgebiet“ freute. So spendierte der hiesige Bäcker Pizza für die Feuerwehrleute, die alles für das Dorffest am vergangenen Sonnabend aufgebaut hatten.

Seit vielen Jahren organisieren die Wehr und der DRK-Ortsverein Silberstedt das Fest gemeinsam. Auch dieses Mal trafen sich Jung und Alt in entspannter Atmosphäre auf dem Platz hinter der Amtssporthalle. Dort bot das DRK am Nachmittag Kaffee und Kuchen an sowie Spiele für Erwachsene und Kinder.

Seit vier Jahren ist auch der TSV Silberstedt Mitorganisator des Dorffestes. 24 Kinder nahmen in diesem Jahr an den Leichtathletik-Disziplinen teil – und jedes Kind erhielt eine Medaille. Den sportlichen Part organisierte Kathrin Schäfer, 1. Vorsitzende des TSV, zusammen mit ihrem Team bestehend aus Andrea Wöhlk, Tom Poschkamp, Katharina Harms und Jule Harksen. Die zehnjährige Leni Mauderer, die für ihre guten Ergebnisse im Laufen ausgezeichnet wurde, ist sogar Landesmeisterin im Sprinten.

„Ich finde es super, dass die Kinder auf diese Weise an den Sport herangeführt werden“, sagte Bürgermeister Peter Johannsen, der zusammen mit seiner Frau Dolores das Dorffest besuchte.

Gabi Thoben, 1. Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, wies auf den Bereitschaftswagen des DRK hin, der vor Ort war. „Seit 2019 wird die Bereitschaft federführend vom DRK-Ortsverein Silberstedt geleitet“, erklärte sie. Sieben DRK-Ortsvereine des Amtes Arensharde haben die Bereitschaft 2013 gegründet – man kann sie für Feste und ähnliche Anlässe buchen. „Wir leisten vor Ort erste Hilfe“, erklärte Kevin Möller, der die ehrenamtliche Arbeit der Bereitschaft koordiniert, und darauf hinwies, dass Nachwuchskräfte gesucht werden. Ab dem Alter von 15 Jahren kann man bei den zweiwöchigen Übungstreffen der Bereitschaft vieles lernen.

Nach der Siegerehrung der jungen Sportler (das zusätzlich ausgeloste Familienticket für einen Besuch des Hansaparks gewann Merle Sophie Zimmer) wurde es Zeit für den Tombola-Losverkauf und das Anheizen des Grills. Der Abend mit Tanz zur Musik vom DJ, befeuert durch das zusätzliche Angebot einer Cocktailbar, gehörte zum ausgelasseneren Teil des Dorffestes.





Fotos (Feldmann):



Wehrführer Stefan Roth, Kevin Möller (DRK-Bereitschaft Amt Arensharde) und Gabi Thoben (v.l.) trafen sich beim DRK-Bereitschaftswagen





Kathrin Schäfer, Katharina Harms, Andrea Wöhlk, Tom Poschkamp und Jule Harksen (v.l.) organisierten den sportlichen Teil des Dorffestes