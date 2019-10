Tourismus an der Schlei : Max Triphaus warnt vor Verkehrsproblemen

Der Geschäftsführer der Ostseefjord-Schlei-GmbH über gute Zahlen, wachsende Verkehrsprobleme und Umweltfragen.

Avatar_shz von Joachim Pohl

03. Oktober 2019, 16:33 Uhr

Vor dem Hintergrund wachsender Urlauberzahlen sieht der Schleswiger Chef-Touristiker Max Triphaus (43) zunehmend Verkehrsprobleme auf die Region zukommen. Für die Stadt Schleswig wünscht er sich mehr Angebote zur Anbindung des Bahnhofs, aber auch ein Hotel am Lollfuß. Mit Lokalredakteur Joachim Pohl spricht er zudem über die positive Entwicklung der Übernachtungszahlen.

Wie ist bisher die Saison verlaufen, Herr Triphaus?

Gut. Wir haben die Zahlen des Statistischen Landesamtes für Betriebe ab zehn Betten bis Juli vorliegen. In Schleswig haben wir ein Wachstum um 2,5 Prozent auf 74 000. Die Region insgesamt liegt sogar bei 7,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Diese Steigerung ist jedoch vor allem auf das Wachstum in Kappeln mit der Entwicklung in Olpenitz zurückzuführen. So hat Kappeln bis Juli 161.000 Übernachtungen – ein Plus von 37 Prozent. 2013 lag Schleswig mit 105.000 noch deutlich vor Kappeln mit 79.000 Übernachtungen. Aber jetzt geht Kappeln durch die Decke.

Wie ist die mittelfristige Entwicklung?

Wir haben seit neun Jahren jedes Jahr ein Plus. Man profitiert natürlich davon, dass im Mittelmeer-Raum immer mal Länder als Destination wegfallen oder nicht mehr so interessant sind, sei es, weil es politische Krisen gibt oder weil es dann einfach zu heiß ist. Da spielt uns die Klimadiskussion in die Karten.

Braucht Schleswig ein weiteres Hotel?

Wir haben einen potenziellen Standort auf dem Theater-Grundstück. Da bekommen wir Rückenwind – gerade auch vor dem Hintergrund der Welterbe-Auszeichnung. Es hat sich gezeigt, dass, wenn man die Kapazitäten ausweitet, auch zusätzliche Gäste kommen.

Die Herbstferien beginnen gerade. Werden wir in den kommenden Tagen von Urlaubern überrannt?

Max Triphaus: Wir werden hier ja noch nicht überrannt, auch nicht im Hochsommer. Zwar beginnt jetzt auch in Schleswig-Holstein die Debatte über „Overtourism“. Das kommt aus Orten wie Barcelona, Amsterdam oder Venedig, in denen die Bevölkerung gegen zu viel Tourismus protestiert. „Wir können unsere eigene Stadt nicht mehr erleben“, heißt es da. Diese Diskussion wird jetzt auch auf Schleswig-Holstein herunter gebrochen. Wenn man sich zum Beispiel St. Peter-Ording anschaut: Da hat man zwei Zufahrtstraßen, und die sind dann zum Bettenwechsel verstopft. Eckernförde hat ähnliche Verkehrsprobleme. Die merken dort auch das Wachstum von Olpenitz, die Urlauber fahren viel über Eckernförde. Es ist alles kein Vergleich mit den genannten Metropolen, aber wir haben hier in Schleswig-Holstein zunehmend Verkehrsprobleme, gemacht durch steigende Übernachtungszahlen, vor allem aber auch durch Tagestourismus. Wenn man dann noch eine große Veranstaltung drauf packt, bricht das Verkehrssystem immer häufiger mal zusammen.

Das ist eine Gefahr, die uns durchaus auch erreichen könnte. Nicht im Schleswiger Raum, hier können wir durchaus noch mehr vertragen. In Kappeln sieht es anders aus. Da sprechen wir darüber, wie wir die Gäste verteilen, die jetzt schon da sind, und wie jene, die noch dazu kommen. Olpenitz wächst ja noch weiter. Da kommen noch mehr als 2000 Betten dazu. Und dann werden wir irgendwann Verkehrsprobleme haben. Da müssen wir alternative Angebote schaffen, damit sich nicht alle ins Auto setzen.

„Overtourism“ also auch an der Schlei?

Wir sind weit von den Debatten entfernt, die in anderen Ländern geführt werden. Bei uns sind die Innenstädte noch längst nicht hoffnungslos überlaufen. Von daher gibt es keinen „Overtourism“ bei uns. Aber wir müssen das Verkehrsaufkommen der Zukunft managen, um nicht in die Verlegenheiten der klassischen Tourismusorte zu kommen.

Wie kann man das Verkehrsproblem lösen? Überall neue Straßen bauen?

Nein, wir müssen versuchen, die Menschen aus dem eigenen Auto zu kriegen und für alternative Verkehrsmittel zu begeistern. Wir haben hier an der Schlei die schlechteste ÖPNV-Quote in Schleswig-Holstein. 97 Prozent unserer Gäste reisen mit dem Auto an. Warum ist das so? Nicht, weil die Bahnverbindung hierher so schlecht ist, sondern weil die Verbindungen in der Region so schlecht sind. Die Menschen kommen ja noch nicht einmal vom Schleswiger Bahnhof in die Innenstadt. Das Bussystem wird jetzt besser ab 2020, das ist ein wichtiger Schritt. Am Bahnhof bräuchten wir aber eigentlich auch ein Tagesangebot mit E-Bikes oder auch E-Rollern. Damit die Leute einfach mal in die Stadt fahren können, weil sie den Holm, Gottorf, den Dom oder auch Haithabu sehen wollen. Die müssen wir hierher kriegen. Die können wir nicht einfach da stehen lassen.

Und wie sieht es in der Region aus?

Da sieht es noch übler aus. Wenn man mit dem Zug nach Süderbrarup fährt und da aussteigt, fangen die Probleme erst richtig an. Wir müssen das Bussystem ausbauen; das geht zum Teil schon los. Zusätzlich braucht es neue innovative Lösungen im Bereich der E-Mobilität oder des Carsharings.



Welche Rolle spielt die Bahn?

Auch eine wichtige. Mit Süderbrarup und Rieseby haben wir zwei Bahnhöfe in der Region, jetzt mal abgesehen von Schleswig. Wir setzen uns zudem dafür ein, dass Lindaunis wieder ein Haltepunkt wird. Es gab schon Gespräche mit der Bahn, mit nah.sh und dem Verkehrsministerium. Es besteht die Chance, dass sich ab 2022 etwas tut. Wir sind zwar ein „nachhaltiges Reiseziel“, das einzige in Schleswig-Holstein, wir haben aber keine Möglichkeit, den Gast mit dem ÖPNV direkt an die Schlei zu bringen. Auch deshalb wäre Lindaunis ein wichtiger Haltepunkt.

Grundlage für jeden Tourismus hier ist die Natur. Jede Gästebefragung bestätigt das: Hauptreisemotiv in unsere Region sind Natur und Landschaft. Da müssen wir uns schon fragen, wie gehen wir denn mit der Natur um? Wenn man zum Beispiel über die Wasserqualität der Schlei spricht, dann ist das durchaus ein heißes Thema, an dem wir Touristiker ein immenses Interesse haben. Es ist enorm wichtig, dass die Schlei eine gute Wasserqualität hat. Die Wasserrahmenrichtlinie gibt bestimmte Werte vor – die werden wir wohl nicht einhalten. Die Werte werden langsam besser, aber es reicht noch nicht. Wir können es uns in Zukunft nicht mehr leisten, ständig erklären zu müssen, warum die Wasserqualität der Schlei so schlecht ist. Da spielt auch das Thema Wikingeck eine wichtige Rolle. Da fragen die Leute schon, was macht ihr denn dagegen? Aus unserer Sicht muss da die Quelle der Emissionen verstopft oder der Boden ausgetauscht werden.