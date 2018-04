Die Mission des Hans-Werner Jarmer : Maulwurf-Suche im Schleswig Kreistag

Kandidat Hans-Werner Jarmer stellt mysteriöse Fragen und hat ein Ziel: Den Ausschluss von Ingo Degner (SPD) aus dem Kreistag.

Zu Beginn der Kreistagssitzungen spielen sich in Schleswig seit einigen Monaten skurrile Szenen ab. Hauptakteur ist dabei jeweils Hans-Werner Jarmer aus Schleswig, der sich zwischenzeitlich um den Posten des Landrats beworben hatte und nun als Spitzenkandidat des Bündnisses für Bürger in den Kreistag einziehen will. Der Anlauf auf den Landratsposten ist gescheitert, Jarmer erhielt nur eine der insgesamt 49 Stimmen des Kreistags. Dass er im Mai in genau dieses Gremium gewählt wird, ist dagegen nicht unwahrscheinlich.

Jarmer hat bei mehreren Gelegenheiten die Einwohnerfragestunden genutzt, um Fragen zu einem „Maulwurf“ zu stellen, den er zunächst nicht näher definierte. Im Oktober vergangenen Jahres fragte er den Kreispräsidenten Ulrich Brüggemeier, ob der „Maulwurf“ Stimmrecht für die Landratswahl habe. Im Februar ging die Frage an den Landrat: „Herr Dr. Buschmann, seit April 2015 kennen Sie den Namen des Maulwurfs. Wie heißt der Maulwurf?“ Die gewünschten Antworten erhielt der Fragesteller in beiden Fällen nicht. Auch auf Nachfrage ließ sich Jarmer nicht entlocken, welchen Hintergrund seine Fragen haben.

Ein wenig weiter aus der Deckung kam der Fragesteller am 21. März, als er den SPD-Fraktionsvorsitzenden Ingo Degner direkt ansprach. „Herr Degner, Sie sind der Maulwurf. Haben Sie dadurch finanzielle Vorteile?“ Degner lehnte die Beantwortung der Frage ab.

Inzwischen hat Jarmer schriftlich nachgelegt und sich zumindest über die Motivation für seine Kreistags-Kandidatur geäußert: Im Dezember 2017 habe er Kreispräsident Ulrich Brüggemeier einen Antrag für den Kreistag zukommen lassen. Inhalt: Der Kreistag möge den „Maulwurf“ von der Landratswahl ausschließen.

Der Kreispräsident teilte Jarmer mit, dass dieser gar keine Anträge stellen könne, weil er nicht Mitglied des Kreistags sei. „Daraufhin habe ich mich entschieden, Kreistagsabgeordneter zu werden“, sagte Jarmer. Tatsächlich wurde er beim Bündnis für Bürger zum Spitzenkandidaten für die Kreistagswahl gekürt. Vor fünf Jahren bekam das Bündnis 1,6 Prozent der abgegebenen Stimmen – das reichte für einen Sitz im Kreistag. „Ich bin guter Dinge, gewählt zu werden“, erklärte Jarmer – und verriet auch, wie sein erster Antrag als Kreistagsabgeordneter lauten soll: „Ausschluss des Abgeordneten Ingo Degner (SPD) aus dem Kreistag.“

Aber warum das Ganze, was steckt hinter den ganzen Maulwurf-Fragen, welchen Vorwurf macht Jarmer Degner? „Das möchte ich vor der Wahl nicht ausbreiten“, wehrte Jarmer auf Nachfrage ab, „nach der Wahl werde ich alles offenlegen und auch Beweise bringen.“ Um welche Delikte es sich handeln könnte, ließ Jarmer offen, erklärte jedoch, die Kreistagsabgeordneten wüssten Bescheid.

Ingo Degner ist nach den nebulösen Anschuldigungen zu Beginn der letzten Kreistagssitzung immer noch erbost. „Das ist doch fast pathologisch. Und es ist äußerst unangenehm, mit solchen Gerüchten – und seien sie noch so nebulös – in Verbindung gebracht zu werden. Gerüchte machen die Runde – und letztlich bleibt immer etwas hängen.“

Jarmers Aussage, die Kreistagsabgeordneten wüssten, was ihn antreibt, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Von „Wissen“ war bei niemandem die Rede, drei unterschiedliche Personen aber berichteten unabhängig voneinander über einen privaten Hintergrund: Jarmer war als Busfahrer beim Kreis beschäftigt und fuhr für die Verkehrsbetriebe. In dieser Zeit soll er sich in einem Schreiben beleidigend und diffamierend über einen leitenden Angestellten der Verkehrsbetriebe geäußert haben. Das Schreiben machte in der Kreispolitik die Runde und führte letztlich zu einer fristlosen Kündigung durch den Kreis.

Die hatte vor Gericht zwar keinen Bestand, beim Kreis aber arbeitet Jarmer nicht mehr. „Herr Jarmer hat wohl einen Sündenbock gesucht und glaubt, ihn in Herrn Degner gefunden zu haben. Schuld sind ja immer die anderen“, sagte ein Kreistagsmitglied.