Maskierter überfällt Pizzaboten

von Ove Jensen

06. Oktober 2019, 17:38 Uhr

Rendsburg | Ein maskierter Mann hat in Rendsburg einen Pizzaboten überfallen und ihn mit einer Schusswaffe bedroht. Der Täter sprach den 41-Jährigen an, als dieser gerade Essen auslieferte, wie die Polizei gestern mitteilte. Er bedrohte den Lieferanten mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf, seine Geldbörse herauszugeben. Der Mann erbeutete einen geringen Bargeldbetrag und ergriff die Flucht. Bei der anschließend eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei am Freitagabend einen 21-jährigen Tatverdächtigen fest. Er wurde am Sonnabend wieder entlassen.