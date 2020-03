Abwechslung im Corona-Alltag : Martina Marczyschewski ruft Kinder auf: „Malt bunte Bilder für Schafflund“

Die Werke der Kinder werden auf der Internetseite des Gemeinde gezeigt.

24. März 2020, 15:16 Uhr

Schafflund | „Man muss die Kinder vom Corona-Alltag ein wenig ablenken“, dachte sich Netzwerkerin Martina Marczyschewski (Foto mit Tochter Juna) und setzte sogleich eine Idee in die Tat um: Kaum hatte sie ihren Aufruf „Malt bunte Bilder für Schafflund“ gestartet, schickten Maya, Leonie, Jason, Jonas und viele andere ihre Bilder per E-Mail und präsentieren sie nun in der Galerie auf der Homepage der Gemeinde – zur Freude aller. Gleichzeitig wurde für Erwachsene und Kinder eine neue Rubrik eingerichtet: „Wir grüßen“. Weil man sich zurzeit nicht sehen darf, kann man freundliche Botschaften an seine Sport- oder Freizeitgruppe, seine Klasse oder seine Freunde hinterlassen. Alles zu finden unter „Corona“ auf www.schafflund.de.