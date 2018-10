Gemeindevertretung Borgwedel : Maren Lass rückt nach

Maren Lass übernimmt den Posten von Uwe Philipp.

von shz.de

16. Oktober 2018, 18:10 Uhr

Da Bürgermeister Holger Weiß es aus beruflichen Gründen nur mit einer Stunde Verspätung zum Sitzungsbeginn schaffte, eröffnete die stellvertretende Bürgermeisterin Ines Greve-Beyer die Sitzung und verpflichtete Maren Lass als neues Gemeinderatsmitglied. Sie rückt für den verstorbenen Uwe Philipp in die Gemeindevertretung nach. Sie übernimmt alle Posten in den Ausschüssen von ihrem Vorgänger.

In der Diskussion über das weitere Vorgehen in Bezug auf den Weltkulturerbetitel war die Gemeindevertretung sich einig, dass dieses von einer Stelle aus koordiniert werden sollte, und nicht jede Gemeinde alleine ein Konzept erarbeiten sollte. Das Seesperrwerk an der Stexwiger Enge ist ein Teil des Verteidigungssystems Haithabus. Von daher sprach sich die Gemeindevertretung zum jetzigen Zeitpunkt gegen eine besondere Kennzeichnung und Hervorhebung der Stätte aus.

Weiteres in Kürze:

>Nach vielen Jahren der juristischen Ungewissheit wird es jetzt zum Abschluss eines Wegenutzungsvertrages Strom mit der SH Netz AG am 28. November kommen.

>Weiterhin wurden die Sicherungsmaßnahmen für ein Teil des Ufers am Ziegeleigelände beschlossen.

>Nachdem der Wahlprüfungsausschuss getagt hat, konnte die Vertretung jetzt die Gültigkeit der Gemeindewahl beschließen.

>Für das neue Baugebiet Schoolkoppel gibt es weitere vier Bewerber, die ein Grundstück erwerben wollen.