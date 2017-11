Aus für die Gallbergschule : „Man muss sich der Realität stellen“

vergrößern 1 von 1 Foto: Clasen 1 von 1

von Alf Clasen

erstellt am 01.Nov.2017 | 07:43 Uhr

Schleswig verliert eine Schule. Nach den schwachen Anmeldezahlen vom Frühjahr, als nicht mehr genug Jungen und Mädchen für eine fünfte Klasse zusammenkamen, hat die Gallbergschule nun keine Zukunft mehr. Sie wird in den kommenden Jahren abgewickelt. Trotz aller Bemühungen und eines „guten Schulkonzeptes“ sei dieser Schritt unausweichlich, sagte Bürgermeister Arthur Christiansen am Montag bei einem Pressetermin im Rathaus. „Das ist bitter, weil wir schulisch einen ganzen Stadtteil verlieren.“

Lediglich 27 Anmeldungen hatte die Stadt vor diesem Schuljahr für die Gallbergschule gezählt, darunter waren zehn DaZ-Kinder (DaZ = Deutsch als Zweitsprache). Damit bestätigte sich ein seit Jahren andauernder Trend, dass die Eltern die anderen beiden Gemeinschaftsschulen in der Stadt (Bruno-Lorenzen-Schule und Dannewerkschule) für ihre Sprösslinge klar bevorzugen. „Und dann muss man sich der Realität stellen“, sagte Christiansen. Im „Arbeitskreis Schulen in Schleswig“, in dem neben den Schulleitern der städtische Fachbereich und die Ratsfraktionen vertreten sind, hat man sich dieser Realität bereits gestellt. Am 16. November wird dann der Schul-, Jugend- und Kulturausschuss das Aus der Bildungseinrichtung im Stadtteil St. Jürgen besiegeln.

Wie lange die derzeit noch 251 Gallbergschüler in dem Gebäude bleiben können oder wann sie auf eine andere Schule wechseln müssen, das wird in einem, wie Bürgermeister Christiansen es nannte, „pädagogisch orientierten Fahrplan“ festgelegt werden. Im ersten Quartal 2018 soll das Konzept vorliegen. Entscheidend sei, dass die Schüler bestmöglich ihren Abschluss machen können, ergänzte Robert Kischkat, Leiter des Fachdienstes Bildung und Familie im Rathaus.

Das ist natürlich auch ganz im Sinne von Anja Moeskes, die im elften Jahr als Leiterin an der Gallbergschule tätig ist. „Was mir am meisten Magenschmerzen bereitet, das ist die Situation der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern“, betonte sie. Sie wolle die Eltern in den Prozess des Übergangs miteinbeziehen. Noch am 16. November, wenn der Schulausschuss seine abschließende Entscheidung trifft, werde es eine Elternversammlung geben, kündigte sie an. „Nichts wäre fataler, als wenn die Eltern jetzt Angst bekommen.“ Die unterrichtliche Versorgung werde in jedem Fall gewährleistet, stellte Moeskes klar. Dies sei ihr auch von der Schulaufsicht versichert worden.

Moeskes bedauert, dass ihre Schule einen schlechten Ruf genießt, der nun zum Aus führt. Man habe der Öffentlichkeit nicht ausreichend vermitteln können, dass die Jungen und Mädchen an der Gallbergschule „hochwertige Abschlüsse“ erlangten.

Überlegt werde derzeit auch, wie das Gebäude in Zukunft genutzt werden kann, erklärte Julia Pfannkuch, Leiterin des Fachbereichs Bürgerservice in der Stadtverwaltung. Denkbar sei, dass man Fördergelder bekomme, um dort eine soziale Einrichtung für St. Jürgen zu schaffen. Denn, so Pfannkuch: „Der Stadtteil braucht mehr Aufmerksamkeit als der Friedrichsberg.“ Dies habe nicht zuletzt die jüngste Sozialraumstudie gezeigt.