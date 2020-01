Husby : Maler Karl Rieger bekommt den Goldenen Meisterbrief

Vor 50 Jahren hatte der 77-Jährige die Meisterprüfung abgelegt.

Avatar_shz von shz.de

12. Januar 2020, 15:21 Uhr

HUSBY | Der durch vielfache Aufgaben im Prüfungsbereich der Maler- und Lackiererinnung Flensburg-Schleswig bekannte Karl Rieger aus Husby ist mit dem Goldenen Meisterbrief geehrt worden. Vor 50 Jahren, am 9. Dezember 1969, hatte der heute 77-Jährige die Meisterprüfung abgelegt. „Ich bin sehr stolz darauf, dass ich Dir diesen Goldenen Meisterbrief übergeben darf“, sagte Innungs-Obermeister Ralph Bellendorf bei der Verleihung anlässlich der Weihnachtsfeier der Malerinnung im Flensburger Martinstift.

1976 übernahm Karl Rieger den Betrieb seines Lehrmeisters Niko Jordt in Husby. Rieger beschäftigte in der Folgezeit bis zu fünf Gesellen und stand selbst stets an „vorderster Front“ bei der Auftragserfüllung. Knapp 37 Jahre später, 2012, übergab er die nach wie vor unter Riegers Namen bestehende Firma an seinen Nachfolger Max Schreiner (37).

Seit 1970 wirkte Karl Rieger im Gesellenprüfungsausschuss der Innung und war von 1998 bis 2001 auch dessen Vorsitzender. Heute widmet sich Malermeister Rieger mit großer Leidenschaft einer mit seinem Beruf verwandten Tätigkeit – der bei ihm fast professionell anmutenden künstlerischen Bildmalerei mit regionalen Motiven.