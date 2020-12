Kirche und Kultur in Schleswig : Mahela Reichstatt wird neue Musikerin im Dom

Die 31-Jährige tritt am 1. Februar die Nachfolge von Rainer Selle als Kirchenmusikerin am St. Petri-Dom an. Fußball ist ihre Leidenschaft.

von Joachim Pohl

03. Dezember 2020, 17:31 Uhr

Schleswig | Sie stammt aus dem Schwäbischen und ist bereits seit 2019 im Norden Deutschlands aktiv: Mahela Reichstatt, 31, Kantorin in der Kirchengemeinde Ohlsdorf-Fuhlsbüttel in Hamburg, übernimmt am 1. Februar die Stelle als Kirchenmusikerin am Dom. Die vielseitig musikalisch aktive Frau löst den langjährigen Kirchenmusiker Rainer Selle ab, der Ende Januar in den Ruhestand wechselt.

Frau Reichstatt, am 1. Februar treten Sie Ihre Stelle als neue Kirchenmusikerin am Dom an. Was bedeutet diese Aufgabe für Sie?

Ich freue mich mich sehr auf diese besonders schöne Stelle, in der ich mich als Kirchenmusikerin vielfältig ausdrücken kann. Deshalb habe ich mich auf diese Stelle beworben. Das beginnt mit einem sehr lebendigen Chorleben für Klein und Groß, einer wunderbaren symphonischen Orgel und setzt sich fort mit einem tollen Team von Haupt- und Ehrenamtlichen. Die Möglichkeit besteht, in den Gottesdiensten solistisch und mit vielen Mitwirkenden zu musizieren - dies alles zur Ehre Gottes! Es ist diese große Vielfalt, die sich mir bietet. Dazu der Dom als kulturelles Zentrum, wo ich ein tolles Konzertleben weiterführen darf, mit verschiedenen Konzertreihen, zu denen ich bereits viele Ideen habe.

Hatten Sie schon die Gelegenheit, Stadt und Region kennenzulernen?

Ich bin eine süddeutsche Pflanze, am Tag des Mauerfalls in Stuttgart geboren. Als ich in der Ausschreibung Schleswig gelesen habe, musste ich erstmals schauen: Wo liegt das überhaupt? So habe ich im Frühjahr mit meinen Eltern die Region besucht und war ganz angetan. Schleswig ist eine schöne Kleinstadt, das Viertel mit dem Dom und dem Holm haben mich beeindruckt. Wenn ich dann dort lebe, möchte ich mir die Orte in der Umgebung näher anschauen. Darauf bin ich sehr gespannt.



Die Orgel ist ja derzeit eingepackt, die konnten Sie also noch nicht spielen.

Das ist richtig. Da lasse ich mich überraschen. Aber ich freue mich sehr darauf, denn sie wurde ja 2010 zu einer großen symphonischen Orgel ausgebaut, und neben Bach gilt meine Liebe der französischen Orgel-Symphonik des 19. und 20. Jahrhunderts. Ich habe in Stuttgart ein Staatsexamen in Schulmusik und Französisch für Gymnasiallehramt absolviert, parallel Bachelor Kirchenmusik B und Gelegenheit gehabt, zwei Jahre in Frankreich Orgel zu studieren. Dort haben mich die Instrumente A. Cavaillé-Colls nicht mehr losgelassen. Dass dieses Repertoire auf der Domorgel stilgerecht darstellbar ist, freut mich sehr.



Wir haben ein bisschen recherchiert und gelesen, dass Sie neben ihrer Tätigkeit in Hamburg auch noch studieren.

Richtig. Wegen Corona hat sich auch meine letzte Prüfung im Master Kirchenmusik mit der Aufführung des Oratoriums „Elias“ von Mendelssohn um ein Jahr verschoben. Im Sommersemester habe ich mit dem Konzertexamen Orgel begonnen, nachdem ich den Master im Fach Orgel schon „sehr gut“ abgeschlossen hatte.



Wie und wo sind Sie musikalisch aufgewachsen?

Ich bin in einer sehr musikalisch-religiösen Familie groß geworden. Da war es immer positive Pflicht, mindestens zwei Instrumente zu spielen. Und so begann ich mit vier Jahren mit dem Flötenunterricht bei meiner Mutter und habe parallel mit sechs Jahren Klavierunterricht bei meiner Schwester begonnen. Mit neun Jahren bin ich in den Posaunenchor unserer Heimatgemeinde eingetreten, den meine Mutter lange geleitet hat und in dem mein Vater seit mehr als 60 Jahren spielt.

Auf dem katholischen Mädchen-Gymnasium in Stuttgart, das ich ab Klasse 5 besucht habe, kam dann die Big Band dazu - mit der Trompete. Als ich im Privatunterricht auf die ständigen Etüden meines Trompeten-Lehrers keine Lust mehr hatte, verlangte meine Mutter, dafür ein anderes, neues Instrument zu erlernen. Sie nahm mich zu einem Orgelkonzert an die Musikhochschule Stuttgart mit. Das Instrument Orgel hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Und die Trompete spiele ich heute gerne solistisch, zum Beispiel bei Beerdigungen.



Das Ehepaar Selle teilt sich ein wenig die Arbeit, sie wollen das alles allein machen. Schaffen Sie das?

Ich schaffe eine Menge! Ich bin ein sehr energiegeladener Mensch und temperamentvoll, traue mir diese vielfältigen Aufgaben zu.

Klassische Musiker tummeln sich heutzutage immer häufiger in anderen Genres – Stichwort Crossover. Wie ist das bei Ihnen?

Neben der Kirchenmusik gibt es noch ganz viel andere schöne klassische Musik. Ebenso gibt es für mich den Jazz, das kommt aus meiner Zeit in der Big Band der Schule. Ich habe schon immer viel Popularmusik gespielt, habe bis heute Auftritte mit Klavier solo in der Unterhaltungsmusik: in Hotels, auf Events, unter anderem auch einmal im Landtag von Baden-Württemberg. Die Popularmusik, die jetzt auch in der Kirche immer mehr Fuß fasst, ist kein Neuland für mich. Und da freue mich sehr auf die Zusammenarbeit in Schleswig mit Guido Helmentag.

Und was ist mit Fußball?

Fußball ist bis heute meine große Leidenschaft! Ich möchte in Schleswig Leute finden, um endlich mal wieder zu spielen. Ich wollte immer Fußballerin werden, und das hätte ich auch geschafft. Jedoch habe ich mich für die Musik entschieden. Das ist gut so!

Und Ihr Verein?

Ich bin ein großer Anhänger von Real Madrid – mit Spielern wie Zidane, Figo und Beckham bin ich groß geworden. Aber ich bin kein echter Fan mehr, ich spiele am liebsten selbst mit Freunden.