Kultur und Kirche in Schleswig : Mahela Reichstatt ist die neue Dom-Kantorin

Die 31-Jährige freut sich auf den ersten Einsatz an der noch verpackten Dom-Orgel - und auf Freunde zum Fußball spielen.

Schleswig | Temperamentvoll, energiegeladen und dankbar: So hat Mahela T. Reichstatt im Februar ihren Dienst in Schleswig begonnen. Sie ist die neue Kantorin und Organistin am Schleswiger Dom und von Herzen dankbar, diese – wie sie sagt – „großartige Stelle“ bekommen zu haben. Das war ein super Wochenende, für das ich dankbar bin. Auf das Bewerbungsprocedere bli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.