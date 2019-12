St. Jürgen-Schule Schleswig : Märchenerzähler Gerhard Bosche zieht Schüler in seinen Bann

Diakonisches Werk ermöglicht Auftritt des Erzählers Gerhard Bosche in der St. Jürgen-Schule.

18. Dezember 2019, 17:30 Uhr

Schleswig | Stillsitzen, gebannt zuhören, mitfiebern – und das ganz ohne jegliche Ermahnung: Das gelang gestern den Schülern der St. Jürgen-Schule. Für einen ganzen Vormittag war dort der professionelle Märchenerzähler Gerhard B. Bosche aus Lensahn zu Gast, der die Jürgen-Schüler in seinen Bann zog. Ermöglicht hat dies der Förderverein des Diakonischen Werks – eine Art vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, das laut Vorstandsmitglied Klaus Keil-Stienen „ein Beitrag ist, Entspannung in die oft so angespannte Vorweihnachtszeit zu bringen.“

Mit Worten, Gesten, Trommeln und Musik erlebten die Kinder klassen- und jahrgangsübergreifend das finnische Märchen „Warum Meerwasser salzig ist“ und erfuhren eindrücklich, warum es gefährlich ist, mit Geschenken falsch umzugehen.

Einen ganzen Vormittag lang zauberte Bosche Bilder in die Köpfe seiner Zuhörer: „Studien belegen, dass über die Bilder das Sprach- und Sprechvermögen des Kindes und die Fähigkeit, anschaulich zu denken, wachsen“, erläuterte er. Als Märchenerzähler erlebe er regelmäßig, dass Kinder auch in Zeiten von Playstation und Youtube Märchen liebten wie eh und je. „Märchen haben wichtige Funktionen. Sie machen Mut, spenden Trost, lassen Gefühle zu und vermitteln Werte“, so Bosche.

Dass diese Art der emotionalen Ansprache mit wahrhaftigen Momenten eine ganz besondere Bedeutung für die Kinder hat, beschreibt auch der Schulsozialarbeiter der St. Jürgen-Schule, Thomas Koppen: „Mit einem solchen Vormittag werden für die Kinder emotional positive Momente geschaffen, die ihnen den Rücken stärken. Das ist im sonst oft stressigen Schulalltag, der ja auch immer wieder mit Frust verbunden ist, besonders wichtig. Solche Begegnungen tragen die Kinder manchmal durch die gesamte Woche.“

Das Märchenerlebnis haben die 140 Schüler dem Förderverein des Diakonischen Werkes zu verdanken. „Es ist mein Lieblingsprojekt“, sagt Vorstandsmitglied Ulrike Klein, „weil so viele davon profitieren. Und es ist berührend, das Leuchten in den Augen der Kinder zu sehen und wie sie mitfiebern. Die Atmosphäre zeigt mir, dass auch Kinder, die als schwierig gelten, emotional gut ansprechbar sind. Schwierig sind oft die Umstände, nicht die Kinder selbst.“

Der Förderverein des Diakonischen Werkes finanziert laut Vorstandsmitglied Beate Schössler mit den Beiträgen seiner ca. 30 Mitglieder und mit Spenden auch zusätzliche Hilfsangebote im Diakonischen Werk – von Gruppenangeboten für Kinder und Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen über Projekte der interkulturellen Wochen bis hin zu Gruppen- und Sprachförderung für Kinder aus Zuwandererfamilien.