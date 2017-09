Tag des offenen Denkmals : Macht und Pracht

Im St.-Johannis-Kloster in Schleswig haben Benediktinerinnen und Konventualinnen eine Vielzahl kostbarer Kleinodien hinterlassen, zum Beispiel das Nonnengestühl im Rempter, die hölzerne Schale mit dem Kopf des Klosterpatrons, die Kalktünchmalerei in der Klosterkirche oder die sich ebenfalls dort befinden Wappenschilde der Konventualinnen. Der Bibelgarten zeigt Pflanzen der Bibel und der christlichen Tradition. Der Freundeskreis des St.-Johannis-Klosters lädt die Besucher dazu ein, sich die vielfältigen Ausdruckformen von „Macht und Pracht“ im Kloster anzusehen. Dafür werden von 13 bis 17 Uhr die Türen geöffnet sein. Zwei Führungen nehmen die Besucher mit auf eine Reise in die Klosteranlage und geben spannende Einblicke in das Leben seiner früheren Bewohnerinnen. Die Führungen starten um 14 und 16 Uhr in der Kirche. Kontakt: Michael Bruhn und Gisela Andresen, Telefon 0 46 21 / 258 53, E-Mail an info@bibelzentrum.nordkirche.de.