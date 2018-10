Luxushotel und Gerüchteküche

100-Millionen-Euro-Projekt auf Sylt: Angeblicher Baustopp, vermeintliche Finanzierungsprobleme und irritierende Presseberichte

von Gero Trittmaack

17. Oktober 2018, 14:51 Uhr

„Es herrscht Stillstand auf der Baustelle Lanserhof. Seit vier Wochen bewegt sich da nichts“, wissen einige Sylter, die täglich an der prominenten Baustelle im Inselnorden vorbeikommen und weder Handwerker noch Maschinen ausmachen können. Lists Bürgermeister Ronald Benck hält dagegen. „Erst kürzlich war ein Stab von Architekten und Vertretern der verschiedenen Gewerke vor Ort, um sich über die nächsten Bauabschnitte abzustimmen.“

Es geht um das Areal rund um das ehemalige Offizierskasino in List, eingebettet in Dünen, direkt am Wattenmeer. Hier soll für rund 100 Millionen das luxuriöseste Gesundheitshotel Europas entstehen – die Premiumadresse für Entgiftungs- und Entschlackungskuren, wie Investor Christian Harisch beim ersten Spatenstich im November vergangenen Jahres verriet.

Bürgermeister Ronald glaubt an den Investor, er weiß allerdings auch um die Wirkung der im Moment tatsächlich kaum bevölkerten Baustelle. „Klar heißt es dann schnell, dort sei ein Baustopp verhängt worden, aber dem ist nicht so, wird mir versichert.“ Nach der Pleite, die List vor einigen Jahren mit dem groß angekündigten und damals (im Jahr 2012) bereits in den ersten Bauabschnitten errichteten Internat auf dem ehemaligen Gelände der Marineversorgungsschule erleben musste, (den Betreibern ging schnell das Geld aus), ist Benck sehr vorsichtig gegenüber groß angekündigten Projekten. „Beim Lanserhof haben wir es aber mit einem sehr zuverlässigen Unternehmer zu tun, der bisher alle Zusagen eingehalten hat.“

Gemeint ist damit der CEO und Miteigentümer der Lanserhof-Gruppe Christian Harisch. Der Tiroler, ein promovierter Jurist und erfolgreicher sowie mehrfach für seine Innovationen ausgezeichneter Hotelier, mag manchem Nordmenschen etwas zu temperamentvoll und in seinen Auftritten zu selbstbewusst erscheinen. „Ein Schaumschläger ist er aber ganz sicher nicht“, sagt Bürgermeister Benck, der nach langen Verhandlungen und persönlichen Gesprächen mit dem 52-jährigen Unternehmer ihn als „glaubwürdig und verlässlich“ beurteilt.

Doch nicht nur die Sylter Gerüchteküche sorgt für Unmut bei Benck und Harisch. Es sind auch Presseveröffentlichungen wie kürzlich im „Handelsblatt“. Unter der Überschrift „Luxus – in den Sylter Sand gesetzt“ suggeriert der Text, dass Christian Harisch Finanzierungsprobleme hat, die letztlich die Ursache für den Stillstand auf dem Bau seien. „Es ist kompletter Schwachsinn“, kommentiert Harisch, „Unsinn, an dem nichts dran ist. Wir sind zu 100 Prozent durchfinanziert.“

Sein Sylter 100-Millionen-Euro-Projekt, das größte unter den Lanserhof-Gesundheitsresorts, sei in keiner Weise gefährdet, auch wenn eine weitere rechtliche Überprüfung des Kreises für den bevorstehenden Hochbau bislang noch aussteht. „Wir haben aber jetzt nicht nur die Genehmigung erteilt bekommen. Dem Antrag wurde sogar aufgrund seiner Qualität ein sinngemäßes Ausgezeichnet bescheinigt.“

In wenigen Wochen soll auf dem Lanserhof-Gelände mit dem Hochbau begonnen werden. Allerdings sind dafür noch Voraussetzungen zu schaffen, noch sind nicht alle Verträge geschlossen. Außerdem besteht hinsichtlich des Sicht- und Küstenschutzes noch finaler Abstimmungsbedarf, wobei auch ein Grundstücksstreifen, der der Gemeinde gehört, mit einbezogen werden sollte.

„Aber wir sind in zielführenden Verhandlungen und sicher, dass wir unseren Zeitplan im Wesentlichen einhalten können“, ist Christian Harisch überzeugt. Auch das groß angekündigte Ziel, im Jahr 2020 den Sylter Lanserhof zu eröffnen, hält der Unternehmer für erreichbar. „Sollte es am Ende das erste Halbjahr 2021 werden, wäre es kein Drama. Uns geht Qualität und Nachhaltigkeit vor Schnelligkeit. Wir bauen auf Sylt für Generationen und nicht für Quartale.“