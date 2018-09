Vortrag in Schleswig : Luther und die deutsche Sprache

Im Archäologischen Landesamt referiert Prof. Dr. Joachim Reichstein über den Einfluss des Reformators auf die Sprachkultur.

von Sven Windmann

19. September 2018, 16:54 Uhr

Das Archäologische Landesamt, Brockdorff-Rantzau-Straße 70, lädt am kommenden Montag, 24. September, um 19.30 Uhr zu einem Vortrag ein. Prof. Dr. Joachim Reichstein spricht über „Martin Luther und die deutsche Sprache“.

Luther wollte keine neue Kirche gründen. Und dennoch geht die Teilung der Kirche auf ihn zurück. Luther wollte auch keine geeinte deutsche Sprache begründen. Und dennoch hat er einen großen Anteil an unserer einheitlichen deutschen Sprachkultur. Wie groß war sein Einfluss auf unsere Sprache? Die Antwort darauf gibt eine Zusammenfassung der sprachgeschichtlichen Forschung der letzten zwei Generationen zu diesem Thema. Hinter Luthers Sprachform, seiner guten Übersetzung stand die Autorität des Wort Gottes – in deutscher Sprache. In der Geschichte des Neuhochdeutschen spielte Luthers Sprache eine wichtige Rolle.

Joachim Reichstein ist den Mitgliedern der Archäologischen Gesellschaft, dessen Gründer er ist, gut bekannt: Von 1983 bis 2004 war er Leiter des Landesamtes für Vor- und Frühgeschichte von Schleswig-Holstein, aus dem später das Archäologische Landesamt wurde. 1987 wurde ihm der Titel eines Professors verliehen.