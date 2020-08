Schleswig : Luisenbad: Trotz Algen vorerst kein Badeverbot

Allerdings warnt das Gesundheitsamt vor Zerkarien.

von Sven Windmann

06. August 2020, 17:02 Uhr

Schleswig | Nicht zu übersehen war gestern der Algenteppich, der sich an vielen Stellen der Schlei zeigte. Am Luisenbad hatten die Retter der DLRG deshalb besonders stark betroffene Bereiche mit Flatterband abgesperrt. Ein Badeverbot wurde nach Rücksprache mit dem Kreisgesundheitsamt aber nicht ausgesprochen. Es handele sich nicht um gefährliche Blaualgen. Warnschilder wurden dennoch aufgestellt. Denn an dem Badestrand traten Zerkarien-Larven auf. Da es in den kommenden Tagen weiter heiß bleiben soll, wird die Wasserqualität der Schlei laufend überprüft. Dabei spielen laut Gesundheitsamt auch Wind und Strömung wichtige Rollen.