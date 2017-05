Auf der B201 : Lürschau: Pkw fängt nach Unfall Feuer – Fahrer schwer verletzt

Lürschau/Schleswig | Am Sonntagmorgen gegen 9.10 Uhr kam es zu einem Unfall auf der B201. Der 18-jährige Fahrer eines Audi A4 fuhr in Richtung Husum. In Höhe Lürschau (Kreis Schleswig-Flensburg) geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Unmittelbar darauf brannte es im Motorraum. Verkehrsteilnehmer, die unmittelbar hinter dem Verunglückten fuhren, kümmerten sich um den Verletzten, der sich aus dem Fahrzeug selbst befreien konnte.

Als Unfallursache wird ein technischer Defekt vermutet. Der Unfallfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, der Wagen von einem Abschleppdienst geborgen. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Bundestraße in beide Richtungen gesperrt.

erstellt am 22.Mai.2017 | 10:28 Uhr