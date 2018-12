Dänischer Weihnachtsmarkt : Lucia-Mädchen begeistern die Besucher

Viele Besucher kamen zum Weihnachtsmarkt in der dänischen Kirche.

von shz.de

25. November 2018, 17:43 Uhr

Wie schon im vergangenen Jahr war die Parkplatzsituation beim Weihnachtsmarkt in der dänischen Kirche von Süderbrarup katastrophal. Zu viele Menschen waren daran interessiert, typisch dänische Handarbeiten, kreative Weihnachtsdekoration, Tür- und Adventsschmuck zu kaufen. Höhepunkt war aber die von Ziva Preuß angeführte Lucia-Prozession des dänischen Kindergartens. Die Lichterkronen werden aus Sicherheitsgründen inzwischen elektrisch betrieben. Der Überschuss der Veranstaltung geht an die dänische Kirchengemeinde Süderbrarup-Steinfeld, die das Geld dazu verwenden will, um im nächsten Jahr die Kirche zu streichen.