Sozialverband Schafflund : Lotte Freyer ist das 500. Sozialverbands-Mitglied

Die Vereinigung hat nunmehr 508 Mitglieder. Der Schatzmeister spricht von einer guten Finanzlage.

25. Februar 2020, 08:50 Uhr

Schafflund | Gute Nachrichten verkündete der Vorsitzende Dieter Schilling auf der Jahresversammlung des Sozialverbandes. Der Ortsverband Schafflund wachse weiter und habe nun 508 Mitglieder. Mit einem Blumenstrauß begrüßte er Lotte Freyer aus Holt, die als 500. Mitglied dem Verein beigetreten war.

„Wir hatten ein erfolgreiches Jahr 2019“, sagte Schilling, wovon sich die 93 Anwesenden im „Utspann“ in Schafflund noch einmal überzeugen konnten, als Schriftführerin Marlis Hamann ausführlich die vielen Tagesausflüge, Veranstaltungen und eine achttägige Urlaubsreise in den Spessart Revue passieren ließ. Frauensprecherin Bärbel Hansen blickte auf den Aufenthalt in Büsum zurück und ließ eine Liste für die nächste Frauenreise in diesem Jahr herumgehen.

Schatzmeister Heinrich-Thomas Matthiensen meinte: „Wir sind sehr liquide, die Kassenlage ist gut“ – was nicht zuletzt auf die voll besetzten Busse zurückzuführen sei. Kassenprüferin Kordula Hansen konnte das nur bestätigen: „Die Kasse wurde perfekt geführt.“ Wegen der digitalen Umstellung und des Online-Bankings gab Matthiensen, der bisher alles handschriftlich bearbeitet hatte, seinen Posten ab, wird jedoch als Beisitzer weiterhin im Vorstand mitarbeiten. Zur neuen Kassenwartin wurde Ursula Nielsen gewählt. Wegen der höheren Mitgliederzahl musste der Vorstand um insgesamt zwei weitere Beisitzer erweitert werden – Andreas Andresen wurde ebenfalls neu gewählt.

Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden allesamt durch Wiederwahl bestätigt: Dieter Schilling (Vorsitzender), Christian Sommer (zweiter Vorsitzender), Marlis Hamann (Schriftführerin), Marietta Ehrhardt (stellvertretende Schatzmeisterin), Bärbel Paulsen (stellvertretende Schriftführerin), Bärbel Hansen (Frauensprecherin), Irma Jürgensen (Beisitzerin), August Matthiensen (Beisitzer).

Die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft mussten verschoben werden und werden im März am „Bunten Nachmittag mit Tante Maaß“ vollzogen.

Im April geht es auf Tagesfahrt zum Timmendorfer Strand ins Sealife-Meereswasseraquarium, die Mehrtagesfahrt nach Aurich im Mai ist schon nahezu ausgebucht, im August steht ein Ausflug an den Kanal an, Bingo-Nachmittage und die Jahresabschlussfeier runden das Programm ab.

Dem Musik-Club Viöl gehören 100 Spieler in vier Orchestern an, die jüngsten Musiker begeisterten unter der Leitung von Gyde Lorenzen und Sarah Hansen im kulturellen Teil des Nachmittags das Publikum in Schafflund. Das Akkordeonorchester Viöl feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. „Wir fahren im September mit einem großen Bus zu eurem Konzert nach Husum“, versprach Dieter Schilling den Musikanten. Die kleinen Mädchen spielten souverän und konzentriert auf ihren großen Instrumenten, brachten die „Musikparade“ und Märsche zu Gehör und – ganz aktuell – das „Feuerwerk“ von Wincent Weiss.