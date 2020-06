Corona in Schleswig : Live-Musik im Garten des Feierabendhauses

Bewohner der Einrichtung lauschten der Musik aus ihren Fenstern.

07. Juni 2020, 16:54 Uhr

Schleswig | Spanische Rhythmen sowie Lieder von Alexandra, Daliah Lavi und Reinhard Mey erklangen im Garten des „Feierabendhauses“ in der Lutherstraße. Das „Duo Soltoro“ spielte für die Bewohner der Einrichtung – doch sie mussten an den offenen Fenstern ihrer Zimmer den Klängen lauschen. Nachdem Ende Mai in dem Haus viele Bewohner und einige Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden waren und ein Bewohner der Krankheit sogar erlegen ist, durchleben die Bewohner eine schwere Zeit. Umso willkommener war die rund 90-minütige musikalische Abwechslung mit vertrauten Melodien.

Einige Mitarbeiterinnen ließen es sich nicht nehmen, auf die Wiese zu kommen und mitzusingen und zu tanzen und so auch die Bewohnerinnen zum Mitmachen einzuladen. So zogen nach anstrengenden und schweren Tagen einen Nachmittag lang Leichtigkeit und Unbeschwertheit ein. In einigen Zimmern wurde sogar getanzt. Die Freude aller im Haus über diese gelungene Überraschung fand ihren Ausdruck in so manchem Schild im Fenster, auf dem groß “Danke“ zu lesen stand.

Und weil es so schön ist, Freude zu bereiten, folgte einige Tage später eine kleine Abendmusik im Garten. Acht Bläserinnen und Bläser der Posaunenchöre Kropp und Schleswig spielten bekannte Volks- und Abendlieder zum Ausklang des Tages und auch für die zu hören, die nicht auf die Terrasse kommen konnten.

Musik verbindet – auch und gerade jetzt, wo Abstand das Gebot der Stunde ist – das war wieder einmal ganz deutlich zu spüren.