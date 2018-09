Tierheim Schleswig : Lissi und Hennes suchen neues Zuhause

Sieben Wochen altes Geschwisterpaar hat keine Mama mehr

von wim

24. September 2018, 17:23 Uhr

„Lissi“ und „Hennes“ sind jetzt sieben Wochen alt. Ihre Mutter wurde kurz nach ihrer Geburt überfahren, daher wurden „Lissi“ und „Hennes“ und ihre beiden Geschwister in einer Pflegestelle mit der Flasche aufgezogen. Jetzt sind sie freche und verspielte kleine Wollknäule, die auch schon gelernt haben auf ein Katzenklo zu gehen. „Lissi“ und „Hennes“ können in zwei Wochen zusammen in ein neues Zuhause umziehen. Wenn sie groß sind, dann möchten sie gerne Freigang haben.

>

www.tierheim-sl.de, Tel. 0 46 21 / 5 13 22.