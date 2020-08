Schleswig : Liesegang hilft: Auf „Alibris“ folgt ein Projekt gegen Mütterarmut

Buchhandlung unterstützt seit Jahren kulturelle und soziale Projekte in der Stadt.

von Sven Windmann

16. August 2020, 16:25 Uhr

Schleswig | Zwölf Monate lang hat die Buchhandlung Liesegang am Stadtweg den Förderverein für die Stadtbücherei „Alibris“ unterstützt. Der Verein verfolgt seit mehr als zehn Jahren das Ziel, die Stadtbücherei mit mindestens fünf Veranstaltungen pro Jahr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und mit Sachmitteln zu unterstützen. Aus der zwölfmonatigen Kooperation mit Liesegang sind 1248,89 Euro zusammengekommen. „Ein tolles Ergebnis“, freuen sich Dr. Anke Carstens-Richter und Susanne Pertiet aus dem „Alibris“-Vorstand. Wie diese Spende eingesetzt wird, ist noch nicht festgelegt, aber „Stadtbücherei-Leiterin Petra Herzig wünscht sich schon länger neue Sitzmöbel für den Lesebereich,“ weiß Susanne Pertiet.

Auf „Alibris“ folgt jetzt der Verein „MIP Mütterarmut-ist-peinlich e.V.“. Er wurde 2018 gegründet und wird mit aktuell 20 Mitgliedern bewusst klein gehalten. Ziel ist es, Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu ziehen, dass Mutterschaft ein entscheidendes Armutsrisiko für Frauen aller Altersklassen in Deutschland ist. Der Verein engagiert sich darüber hinaus gegen jegliche ökonomische Benachteiligung von Müttern.

Der „Offene Garten für Alle am Wikingeck“ ist ein regionaler Beitrag des Vereins: Ein kostenloser, zwangloser Stadtteilgarten, von dem ganz besonders Mütter in Altersarmut praktisch und in mehrfacher Hinsicht profitieren. Vorsitzende Sabine Buntrock: „Aus dem brachliegenden Grundstück haben wir mit Unterstützung der Stadt und ehrenamtlichen Helfern während der Coronazeit ein Paradies auf 800 Quadratmetern gemacht. Jeder kann kommen und mitgärtnern oder einfach nur die vielen Vögel und Insekten beobachten, die sich mittlerweile angesiedelt haben. Der Garten ist immer offen und bietet jedem die Möglichkeit, kostenlos einen kleinen Ausflug ins Grüne zu machen oder neue Kontakte zu knüpfen. Viele Mütter – vor allem als allein Erziehende oder später im Rentenalter – haben einfach weniger Geld zur Verfügung. Da wollen wir helfen.“

Der Grundgedanke der Kooperation zwischen der Buchhandlung und ihren Kooperationspartnern bleibt auch im vierten Jahr ganz einfach: Für jeweils ein Jahr – vom 1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres – unterstützen die Liesegang-Filialen jeweils ein lokales gemeinnütziges Projekt. Konkret erhält der Partner zur freien Verwendung 50 Prozent aller Umsätze aus dem Tragetaschenverkauf vor Ort, sämtliche Einnahmen aus den vor Ort aufgestellten Spendendosen, eine Umsatzbeteiligung pro verkauftem Exemplar an ausgesuchten Kooperations-Titeln sowie die Möglichkeit, sich einem breiten Publikum bekannt zu machen. „Wir waren, sind und bleiben sehr glücklich mit dem Kooperationsmodell“, sagt Inhaber Christian Liesegang.