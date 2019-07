Hasselberg : Liederabend mit dem Shanty-Chor

Der Geltinger Shanty-Chor lädt am Freitag zu einem Liederabend ein.

09. Juli 2019, 16:10 Uhr

Hasselberg | Zu einem Shanty-Abend lädt der Geltinger Shanty-Chor am Freitag um 19.30 Uhr in das Restaurant Spieskamer in Hasselberg ein. Geboten wird ein Programm mit deutschen und englischen Chorliedern und originalen Shantys, vorgetragen in der typischen Art mit Sologesang des Shantyman und von der Mannschaft gesungenem Kehrreim. So können sich die Zuhörer in die große Zeit der Segelschifffahrt im 19. Jahrhundert zurückversetzen. Der Eintritt beträgt 5 Euro.