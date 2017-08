Lampionkorso : Lichter-Spektakel auf der Schlei

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Wer es laut mochte, der besuchte das Baltic Open Air im Wikingerland – Freunde der leiseren Töne lagen am Freitagabend beim Schleswiger Hafenfest genau richtig. Ein farbenprächtiger Sonnenuntergang, windstilles Sommerwetter und die Musik von „Farvenspeel“ stimmte die Besucher der Schleswiger Hafenmeile ein. Silbrig glänzend schimmerte das Abendlicht auf den sanften Wellen der Schlei, die zahlreichen Segelschiffe bildeten für die Zuschauer, darunter viele Urlauber, perfekte Fotomotive.

Mit dem Startschuss des traditionellen Lampionkorsos und der Abenddämmerung wurde es sogleich bunter. Ein Farbenmeer funkelte auf dem Wasser der Schlei und erwärmte die Herzen der Zuschauer. Mehr als 100 Boote der örtlichen Segelvereine präsentierten sich, kunstvoll vom Bug bis zum Heck und über die Toppen mit kunterbunten Lichterketten aufwändig herausgeputzt, von ihrer allerschönsten Seite. Wer einen der zahlreichen Stehplätze an der Kaimauer oder an einem der Stege ergattert hatte, der war besonders nah dran am Geschehen und konnte auf Tuchfühlung mit den Seglern gehen.

Langsam starteten die Segelschiffe die Rundtour, die sie dicht an dicht am Hafenbecken entlang führte. Auf dem Wasser, aber auch an Land war die Stimmung bestens, schließlich freuten sich die Skipper und deren Besatzungen über den freundlichen Zuspruch und den Applaus der Zuschauer, die sich damit für den Lichterglanz bedankten. Zahlreiche Segler begrüßten die „Landratten“, in dem sie Seemannslieder sangen, Akkordeon-Musik spielten oder mit La-Ola-Wellen zum Mitmachen animierten.

Zum zweiten Mal dabei war das Betriebssport-Team der Helios-Klinik, dessen 20 Paddler im beleuchteten Drachenboot „Selene“ sich mit lautstarkem Trommelklang im Takt von weitem ankündigten.

Drei Runden drehten die Schiffe im Hafenbecken, bis die maritime Augenweide von einem ebenso prachtvollen Feuerwerk gekrönt wurde, das Pyrotechniker Sven Wilke von zwei Pontons mitten auf der Schlei kunstvoll arrangiert hatte. Das kam ebenso bestens an – das Publikum bedankte sich mit lautstarkem Applaus für die gelungene Veranstaltung.

Doch danach war lange noch nicht Schluss, schließlich präsentierte das Team um Stadtmanager Rüdiger Knospe eine rund 30 Meter hohe Wasserfontäne, die mitten auf der Schlei kurzweilig im hellen Lichterglanz erstrahlte. Damit wollte Knospe beweisen, was mit Wasser schließlich alles möglich ist. „Wenn man will, dann kann man auch etwas umsetzen. Wir wollten das einfach mal visualisieren“, sagte Knospe, dessen Wunsch nach einer Fontäne auf der Schlei bislang jedoch unerfüllt blieb. Der Stadtmanager bedankte sich bei allen Helfern, die nun zum Gelingen des Wasserspiels beigetragen hatten.

Die „Nacht der Schleilichter“, die nunmehr zum fünften Mal von den Schleswiger Stadtwerken in Zusammenarbeit mit den Segelvereinen organisiert worden war, erntete viel Lob. „Das war einfach fantastisch und wunderschön“, fand Petra Burchardt aus Stuttgart. Gemeinsam mit Ehemann Timm und den Kindern Matilda und Carlotta besuchten sie erstmalig das Hafenfest. Die Urlauber zeigten sich rundherum begeistert. „Das ist der absolute Höhepunkt unserer Urlaubsreise. Zu diesem tollen Lichterfest kamen das schöne Wetter, die tolle Stimmung und das maritime Flair. Wir hatten nicht erwartet, dass für uns Gäste aus Stuttgart hier in Schleswig extra so ein riesiger Aufwand betrieben wird“, sagte Timm Burchardt.

Auch die Urlauber Daniel Silbermann und Sandra Voit aus Görlitz in Sachsen freuten sich, dass sie als Zuschauer dabei waren. „Sehr schön, so etwas haben wir in dieser Art noch nicht gesehen. Die ganze Atmosphäre war einfach toll. Die vielen aufwändig beleuchteten Boote und im Anschluss das Feuerwerk bildeten eine perfekte Mischung“, sagte Silbermann. Beide Urlaubspaare aus Süd und Ost waren sich einig. „Wir kommen gerne wieder!“