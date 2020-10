Großenwiehe soll leuchten : Lichter im Fenster statt Laternenumzug

Statt bei einem Umzug sollen Laternen in den Fenstern Großenwiehe zum Leuchten bringen.

29. Oktober 2020, 15:25 Uhr

Großenwiehe | Gern wären Emma, Henry und Hannah (Foto, v.l.) mit den anderen Kita-Kindern in einem großen Laternenumzug durch Großenwiehe gezogen. Doch der fällt aus. Daher haben die Kitas im Ort eine Idee aus dem Internet aufgegriffen. „Es wäre schön, wenn die Menschen im Dorf zwischen dem 6. und 13. November Laternen in ein Fenster zur Straße hängen und mit Lichterketten oder LED-Teelichtern zum Leuchten bringen“, sagt Kita-Leiterin Maike Christiansen. Dann könnten kleine und große Leute diese bei einem abendlichen Spaziergang bewundern. Besonders am 11. November, dem St. Martinstag, könnten Familien mit ihren Kindern und gebührendem Abstand mit selbst gebastelten Laternen losziehen und das Dorf zum Leuchten bringen.