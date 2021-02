Schleswig-Flensburg : Lesestoff ist heiß begehrt: Die Busse der Fahrbüchereien sind wieder unterwegs

Ohne Bibliothekarin an Bord und nur mit vorbestellten Medien kommen die Fahrbücherei-Busse F6 und F7 in die Dörfer.

04. Februar 2021, 13:39 Uhr

Tarp | Es gibt auch Gewinner der Corona-Pandemie. Dazu zählen die Fahrbüchereien im Land, denn die Nachfrage nach Lesestoff, Hörbüchern, Filmen und Hörfiguren für die Tonie-Box ist im vergangenen Jahr gestiegen. Im Kreis Schleswig-Flensburg sind seit Anfang des Jahres wieder die zwei in Tarp stationierten Fahrbücherei-Busse F6 und F7 unterwegs.

Die Übergabe der Leih-Medien erfolgt nahezu kontaktlos. Damit das reibungslos funktioniert, haben die beiden Leiterinnen der Fahrbücherei in Tarp, Ute Pudimat und Beatrice Molle, alle Hände voll zu tun: Sie nehmen wie beim „Click & Collect“ die Bestellungen entgegen, entweder per E-Mail, telefonisch oder über den Online-Katalog. Bevor die Busse die Zentrale verlassen, bereiten die beiden die Fahrten vor. Die Medien werden entsprechend der Bestellungen für die an diesem Tag angefahrenen Orte zusammengesucht, in Papiertüten verpackt, mit den Namen der Besteller versehen und dann in die Busse geladen. Bis zu 30 Tüten je Bus und Tag. Nach der Rückkehr müssen die unterwegs zurückgegebenen Medien wieder ins Magazin einsortiert und die nächsten Fahrten vorbereitet werden.

„Das ist sehr viel Arbeit“, sagt Beatrice Pudimat. Besonders zu Beginn des ersten Lockdowns, sei die Umstellung auf kontaktlose Lieferung sehr aufwendig gewesen. „Jetzt sieht es besser aus. Jetzt haben wir uns eingespielt.“

Wie schon vor der Pandemie fährt der Fahrbüchereibus F6 die Orte nordöstlich von Schafflund über Handewitt und Glücksburg und entlang der Ostsee an, der Bus F7 bedient den mittleren und südlichen Teil des Kreises und den Bereich westlich von Schafflund. Doch die Anzahl der Haltepunkte wurde gegenüber dem Normalbetrieb reduziert. In Orten, in denen sonst drei Stellen angefahren würden, gebe es zurzeit nur einen Haltepunkt. Gar nicht angefahren werden, dürfen derzeit Schulen, Kindergärten und Seniorenheime, so Pudimat.

Während des vergangenen Jahres hätten sie unterschiedliche Phasen der Kontaktbeschränkungen durchlebt, erklärt Margarete Much, Leiterin der Bücherei-Abteilung der Büchereizentrale Schleswig-Holstein. Die Phasen reichten von vollkommen kontaktloser Übergabe der Medien bis hin zu der Möglichkeit, einzelne Kunden für eine begrenzte Zeit in den Bus lassen zu dürfen. „Wir haben jetzt ein Hygiene-Konzept für jede Phase der Pandemie“, sagt Much.

Derzeit erfolge soweit wie möglich eine kontaktlose Übergabe von Medien, die bei gutem Wetter auf einem Tisch im Freien übergeben werden, bei schlechtem an den Türen der Busse. Das Angebot im „Click & Collect“-Verfahren zu bestellen, „wird sehr gut von der Bevölkerung angenommen“, sagt Much. „Es gibt kulturell und bildungsmäßig im Moment ja nicht so viele Angebote.“ Das käme ihnen zugute. „Es hat keine Kündigungen gegeben, sondern es sind sogar ein paar Gemeinden dazu gekommen.“

Zugute gekommen sei ihnen auch, dass sie schon im ersten Lockdown nicht lange pausieren mussten, sondern fast die ganze Zeit ihr Angebot aufrecht erhalten konnten. „Es wurde sehr, sehr positiv aufgenommen, dass wir so schnell bei den Lesern waren.“ Die Leute seien gewöhnt, dass die Busse alle drei bis vier Wochen kommen, und so sei es auch fast die ganze Zeit über gewesen. „Im Prinzip hat sich für die Leser in der Pandemie gar nicht so viel geändert. Wir bieten in dieser schweren Zeit eine Routine, über die sich die Menschen sehr freuen.“

Die Leiterinnen der Fahrbücherei in Tarp trifft am schwersten, dass sie zurzeit wegen der Kontaktbeschränkungen nicht im Bus mitfahren dürfen. Stattdessen übernehmen die Fahrer die Aufgabe, die Medien zu übergeben und die Rückgaben in Empfang zu nehmen. Zu gerne würden Pudimat und Molle wieder mit ihren Lesern vor Ort ins Gespräch kommen. „So lernt man die Menschen kennen“, sagt Molle. „Im Bus ist es persönlicher, und der Kontakt viel besser.“

Dennoch sei es gut, dass die Busse wieder führen, sagt Pudimat. „Die Erfahrung, die wir machen, ist, dass die Leser froh sind über das kleine Stück Normalität, das wir bieten. Und, dass sie Lesestoff kriegen.“

Die Fahrpläne und weitere Informationen zu den Büchereibusse finden sich auf und www.fahrbuecherei6.de und www.fahrbuecherei7.de. Detaillierte Informationen zur Büchereizentrale Schleswig-Holstein werden auf www.bz-sh.de angeboten.

