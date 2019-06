Spieleerfinder aus Brodersby : „Lernen muss Spaß machen“

Rainer Lüth erfindet hochwertige Lernspiele für alle Altersgruppen – und präsentiert eine Variante auch auf dem „Norden“-Festival.

von Alf Clasen

27. Juni 2019, 18:01 Uhr

Schleswig/Brodersby- Goltoft | Das Einmaleins oder die Rechtschreibung auf spielerische Art und Weise erlernen: Das will Rainer Lüth mit seinen Lernspielen ermöglichen. Im Interview mit unserem Redaktionsmitglied Alf Clasen erklärt der 55-Jährige das Prinzip, das hinter seinen Erfindungen steckt.

Herr Lüth, wie sind Sie zum Spieleerfinder geworden?

Ich war selber kein guter Schüler. Lernen hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Nur das, was mich interessiert hat, habe ich gerne gemacht. Bei meiner Ausbildung zum Visualtrainer hatte ich dann ein Aha-Erlebnis. Damals gab es eine Aufgabenstellung, in der es um räumliche Tiefe ging. Und da habe ich mich gefragt, wie ich eine solche Aufgabe mit Lernen verknüpfen kann. Vor etwa drei Jahren habe ich dann angefangen, eigene Lernspiele zu entwickeln.

Was ist das Prinzip Ihrer Spiele?

Klassischerweise werden im Unterricht Dinge wie das Einmaleins abgefragt, zum Beispiel: Wie viel ist 9 mal 7? Und dann erfolgt das Lernen über eintöniges Wiederholen. Heute weiß man aber, dass es verschiedene Faktoren gibt, die das Lernen begünstigen. Das Gehirn ist ein rätselorientiertes Organ. Das heißt, es will gerne Lösungen kreieren für Aufgabenstellungen. Dann weiß man, dass Freude dazugehört, Lernen sollte Spaß machen. Und ein weiterer Riesenfaktor ist Bewegung. Schauspieler zum Beispiel lernen ihre Texte, während sie durch den Raum gehen. Bei meinen Spielen kombiniere ich diese verschiedenen Elemente.

In welcher Weise?

Ich habe aus normalen Rechenaufgaben aus dem Einmaleins ein Rätsel gemacht mit dem kognitiven Anspruch, sich Zahlen auch im umfassenderen Raum zu merken.

Das hört sich jetzt aber kompliziert an!

Die einfache Erklärung lautet: Wir spielen eine Art Memory im Raum. Beim Spiel „ViCu100“ besteht die Aufgabe für den Spieler darin, sich das Bild einer Karte, das aus verschiedenfarbigen Zahlen und Symbolen besteht, zehn Sekunden lang einzuprägen, um anschließend die Kombination mit den Holzwürfeln nachzustellen. Es gilt, sie vom zweidimensionalen in den dreidimensionalen Raum zu übertragen. Es sieht leichter aus, als es ist.

Wie hilft das beim Rechnen lernen?

Die Zahlenkombinationen nimmt man unbewusst im Hintergrund auf, ganz spielerisch.

An wen wendet sich das Spiel?

Es geht los mit Kindern im Alter von vier bis fünf Jahren und endet bei Menschen im hohen Alter, die ihr Gehirn trainieren wollen. Und auch im therapeutischen Bereich wird das Spiel eingesetzt, zum Beispiel bei Schlaganfall-Patienten.

Gehören Schulen auch zu Ihren Kunden?

Ja, unter anderen setzt die A.P.-Møller-Schule den „ViCu“ ein. Bis sich so etwas an den Schulen etabliert, braucht es aber etwas Zeit. Ich stehe auch noch am Anfang, was die Vertriebswege anbelangt. Auf den Fachmessen habe ich aber sehr viel Zuspruch erfahren. Von einem Würzburger Professor für Bewegungsforschung wurden meine Spiele mit einem Award ausgezeichnet. Er hat sie in Kindergärten, Schulen, Kliniken und auch in Privathaushalten getestet. Ich glaube, dass meine Spiele das Potenzial zum Lernmittel haben.

Wird Ihrer Meinung nach an den Schulen falsch gelehrt?

Ich will es mal so formulieren: Jede Aufgabe, die sie selbst lösen können, spricht Kinder an. Etwas, was sie nur vorgesetzt bekommen, ist für sie mühsam.

Sie arbeiten als Heilpraktiker, Seminarleiter und Mental-Coach. Sind die Lernspiele für Sie nur ein Hobby?

Nein, dafür ist der zeitliche Einsatz viel zu hoch. Mein Ziel ist es schon, damit erfolgreich zu sein. Deswegen ist auch ein Patent angemeldet.

Werden Sie weitere Lernspiele entwickeln?

Ja. Der „ViCu“ ist auch als begehbare Variante konzipiert. Die werde ich übrigens ab Ende August auf dem „Norden“-Festival in Schleswig präsentieren. Und zwei weitere Spiele sind bereits fertiggestellt. Die Umsetzung eines Spiels für die Rechtschreibung steht zudem kurz vor dem Abschluss.