Schleswig : Lehrstellen-Rallye im Aufwind

von Ove Jensen

erstellt am 29.Sep.2017 | 07:22 Uhr

Das Experiment hat sich gelohnt: Erstmals veranstaltete die Industrie- und Handelskammer (IHK) ihre Schleswiger Lehrstellenrallye gestern an einem Vormittag – und sie erreichte damit deutlich mehr Jugendliche als in den vergangenen Jahren. Rund 450 Schüler nutzten die Gelegenheit, 28 verschiedene Ausbildungsbetriebe in der Stadt kennen zu lernen.

Eine von ihnen war die Neuntklässlerin Luana Nascimento. Was sie werden will, wenn sie ihren Abschluss in der Tasche hat, weiß sie auch nach der Lehrstellenrallye noch nicht genau, die Teilnahme hat sich für sie trotzdem auf jeden Fall gelohnt. Denn unter allen Schülern, die mindestens drei Betriebe in der Innenstadt und am Stadtrand besucht haben, verloste die IHK einen Tablet-Computer. Luana gewann ihn – und darf sich jetzt „Lehrstellenkönigin 2017“ nennen. Repräsentative Pflichten, wie IHK-Geschäftsstellenleiter Stefan Wesemann scherzte, sind daran nicht geknüpft.

Dennoch stand Luana Nascimento exemplarisch für den Erfolg der diesjährigen Rallye. Denn sie besucht die Erich-Kästner-Schule in Silberstedt. Gerade für die Jugendlichen aus dem Umland, sagte Wesemann, sei es in den vergangenen Jahren schwierig gewesen mitzumachen. Die Rallye fand stets an einem Freitagnachmittag statt. Meistens nahmen rund 300 Schüler teil, im vergangenen Jahr waren es nur 150. Die meisten von ihnen kamen aus der Stadt oder den direkten Nachbargemeinden.

Diesmal haben viele Schulen ihren Schülern unterrichtsfrei gegeben, damit sie das Angebot der IHK nutzen können. Es gab Einblicke in 40 verschiedene Ausbildungsberufe. Luana Nascimento besuchte unter anderem I.D. Sievers und die AOK. Ihr späterer Beruf – was immer das sein wird – sollte etwas mit Sprachen oder Medizin zu tun haben, sagte sie.

Es war bereits die neunte Auflage der Lehrstellen-Rallye. Die IHK möchte damit nicht nur denjenigen Jugendlichen eine Orientierung bieten, die vor der Wahl zwischen verschiedenen Ausbildungsberufen stehen, sie möchte auch angehende Abiturienten erreichen und sie überzeugen, dass es sich lohnt, eine Lehre in der Heimat zu machen, anstatt zum Studieren wegzuziehen.

Gymnasiasten haben die Veranstalter aber auch in diesem Jahr nur vereinzelt erreicht – darauf jedenfalls deutete ein Blick ins mit 200 Besuchern gut gefüllte S-Forum der Nospa hin, wo gestern Nachmittag Losfee Hanna Lembcke die Lehrstellenkönigin ermittelte. Von den vier weiteren Hauptpreisen – jeweils ein „Wikingerscheck“ im Wert von 40 Euro – gingen drei an die Gemeinschaftsschüler Laura-Marie Wirschem, Naphat Wongsrichu und Laura Feddersen. Der vierte Gewinner war Thor Kjær Holm, Berufsschüler aus dem dänischen Odense. Mit der dortigen Wirtschaft arbeitet die IHK im Rahmen des EU-Interreg-Programms zusammen, und ein Dutzend Schüler reiste gestern eigens zur Lehrstellenrallye nach Schleswig.