Drei Angebote : LED-Leuchten für Südefahrenstedt

Die Gemeindevertretung hat Angebote für Modernisierung der Straßenbeleuchtung eingeholt.

von Hans-Werner Staritz

28. Juni 2019, 09:23 Uhr

SÜDERFAHRENSTEDT | Schon länger befasst sich die Gemeindevertretung Süderfahrenstedt mit einer Modernisierung der Straßenbeleuchtung. Nachdem sie sich von einem Fachmann hat beraten lassen, sind inzwischen für die Erneuerung und Umstellung auf LED zuzüglich der Montage bei Bürgermeister Johann Thomsen drei Angebote eingegangen.

Eines wurde als zu teuer in der jüngsten Sitzung verworfen; eine andere Firma ist günstig, kann aber nur große Modelle liefern und wird damit dem vorhandenen Standard nicht gerecht. Das dritte Angebot ist passgenau auf die örtlichen Verhältnisse abgestimmt, aber geringfügig teurer als das zweite. Nun beschloss die Vertretung einstimmig, dieser Firma den Auftrag zu erteilen, wenn sie ihr diesbezügliches Angebot noch etwas überarbeitet.

Bei einer Maschinenbruchversicherung für ein Wildkräuterbeseitigungsgerät, das mit drei Nachbargemeinden gemeinsam genutzt wird, ist eine solche Preisanpassung nicht erforderlich: Die jährlichen Kosten von rund 300 Euro werden über den Betriebsstundenzähler abgerechnet und von allen vier Nutzern getragen.

Eine gemeinsame Finanzierung gibt es auch für Nachbesserungen in der Kindertagesstätte „Wirbelwind“, die aufgrund einer Anforderungsliste von der Heimaufsicht nötig geworden sind. Das Geld stammt aus der Hälfte des Guthabens der letzten Jahresrechnung, die für Süderfahrenstedt ein anteiliges Plus von 5428 Euro ergeben hatte.

Ähnlich läuft es auch bei den Personalkosten für eine FSJ-Stelle im Jugendzentrum Böklund. Einen solchen Posten zur ständigen Aufrechterhaltung des Angebots zu schaffen, war den Gemeindevertretern wichtig. Damit verbunden ist die Übernahme eines Teiles der Jahreskosten entsprechend der Finanzkraft von Süderfahrenstedt.

Bis zur nächsten Sitzung am 5. September wird der Bauausschuss Möglichkeiten einer allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung im Ortskern besprechen. Diskutiert werden auch bauliche Maßnahmen zur Verengung der Ortseinfahrten, um bereits hier die Autos langsamer werden zu lassen. Vor allem aber macht sich der Ausschuss auf die Suche nach einem neuen Vorsitzenden: Amtsinhaber Jürgen Paulsen legte diesen Posten aus persönlichen Gründen nieder.

Einen umfangreichen Tätigkeitsbericht erstattete Kulturausschuss-Vorsitzende Frauke Frank: Irish Folk, Frühlingsmarkt, Kabarett, Live-Hörspiel, Bowling und Töpfern für Kinder hatte es in diesem Jahr schon gegeben, und es folgen noch ein Straßenflohmarkt am 11. August, „Sounds of Elvis“ am 6. September, deutschsprachiger Küstenrock am 16. November sowie ein Krimi beim Dinner am 23. November.

Bürgermeister Johann Thomsen gab die Einnahmen durch Gewerbesteuer von der Windkraftanlage des Wasserbeschaffungsverbandes bekannt: 21.274 Euro vor zwei Jahren und 13.987 Euro im vergangenen Jahr. Demgegenüber hatte die Energieanlage der Schleswiger Stadtwerke deutlich weniger abgeworfen als prognostiziert. Auf die Frage nach dem Grund sei allerdings noch keine Antwort eingegangen.