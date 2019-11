Bilder von Peter Rathmann : Leckere Bilder kommen unter den Hammer

Schleswiger Rotarier versteigern Peter Rathmanns „LebensMittel“ am 30. November in der Gottorfer Reithalle.

25. November 2019, 14:52 Uhr

Schleswig | Ohne Lebensmittel kein Leben – das Lebensmittel als LebensMittel. Dieser Grundgedanke liegt der Fotoserie von Peter Rathmann zu Grunde, die in den vergangenen Monaten in den Räumen der Nospa-Hauptfiliale in Schleswig und bis vor kurzem am Hauptsitz der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein in Kiel zu sehen war. Die unter anderem in Kooperation mit dem Netzwerk FEINHEIMISCH – Genuss in Schleswig-Holstein e.V. entstandenen 53 großformatigen Fotografien regen dazu an, den Wert von Lebensmitteln mit neuen Augen zu entdecken – und zu überdenken.

Einen besonderen Stellenwert hat dabei die Ästhetik der Vergänglichkeit. Im Anschluss an die Ausstellungen machte der renommierte Fotokünstler Rathmann die hochwertig gedruckten und gerahmten Food-Fotografien den beiden Schleswiger Rotary-Clubs zum Geschenk. „Ich freue mich sehr, mit diesen Arbeiten einen kleinen bescheidenen Beitrag zum Entstehen des Schleswiger Petri-Hauses beitragen zu dürfen. Ich finde die Initiative zur Errichtung eines stationären Hospizes in Schleswig wirklich großartig“, sagt der Rendsburger Fotograf und Rotarier Peter Rathmann.

So laden also die beiden Schleswiger Serviceclubs dazu ein, am Sonnabend, 30. November, dabei zu sein, wenn möglichst alle „LebensMittel“ unter den Hammer kommen. Die Rolle des Auktionators übernimmt kenntnisreich und wortgewandt Dr. Thomas Gädeke. Bereits ab 14 Uhr können alle Originale in der Reithalle besichtigt werden. Gleichzeitig ist dort dann Gelegenheit, sich als Bieter zu registrieren. Die Versteigerung beginnt um 15 Uhr. Mit dabei sein wird auch der Künstler selbst.

Alle Food-Fotos sind bereits in einer Foto-Galerie im Internet auf der Seite www.petri-haus.de zu bestaunen. Wer am 30. November nicht dabei sein kann, aber in jedem Fall gerne auf das eine oder andere Rathmann-Werk bieten möchte, sendet per E-Mail sein Höchstgebot und die Daten zur Person an info@petri-haus.de und nimmt damit automatisch an der Versteigerung des jeweiligen Werkes teil. Für alle Arbeiten liegt das Einstiegsgebot bei 250 Euro.